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Жжение и покалывание в ногах? О чем говорят неприятные симптомы

8:00:5210/31/2021
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Исследование показало, что это заболевание встречается у 13,3 на 100 000 человек, причем в ходе исследования частота возрастала.

Согласно новому исследованию, число людей, испытывающих онемение, покалывание и боль в ногах без известной причины, за последние два десятилетия увеличилось. Фото: Pixabay.com

Согласно новому исследованию, опубликованному 27 октября 2021 года в онлайн-выпуске журнала Neurology, число людей, испытывающих онемение, покалывание и боль в ногах без известной причины, за последние два десятилетия увеличилось. Это состояние, называемое невропатией мелких волокон, имеет другие симптомы, чем невропатия крупных волокон, которая может вызывать слабость и проблемы с балансом. Но во многих случаях люди страдают обоими типами невропатии.

Для исследования исследователи изучили записи всех пациентов с диагнозом невропатия мелких волокон в округе Олмстед, штат Миннесота, и прилегающих округах за 20-летний период. Затем они сравнили этих 94 человека с 282 людьми того же возраста и пола, у которых не было невропатии. За участниками наблюдали в среднем шесть лет, пишет medicalxpress.com.

Исследование показало, что это заболевание встречается у 13,3 на 100 000 человек, причем в ходе исследования частота возрастала.

«Это увеличение может быть частично связано с большей осведомленностью», - сказал автор исследования Кристофер Дж. Кляйн, доктор медицины из клиники Мэйо в Рочестере, Миннесота, и член Американской академии неврологии. «Другая возможность заключается в том, что увеличение уровня избыточного веса и ожирения в нашем районе может быть фактором более высоких показателей невропатии мелких волокон. Более высокий индекс массы тела или ИМТ является фактором риска диабета и высокого уровня триглицеридов, что также может привести к невропатия ".

Люди с невропатией в исследовании имели средний ИМТ 30,4 по сравнению с 28,5 у людей, не страдающих нейропатией. ИМТ от 18,5 до 24,9 считается здоровым; От 25,0 до 29,9 считается избыточным весом; а 30,0 и выше - ожирением.

Около 50% людей с невропатией страдали диабетом по сравнению с 22% людей без нейропатии.

У людей с невропатией вероятность бессонницы составляла 86% по сравнению с 54% у людей без нейропатии. У них также была более высокая вероятность сердечных приступов - 46% по сравнению с 27%.

«Основываясь на этих выводах, людей с невропатией мелких волокон следует обследовать на предмет проблем с сердцем, а их уровень глюкозы в крови следует контролировать на предмет признаков диабета», - сказал Кляйн.

Люди с невропатией также чаще принимали опиоиды от боли.

У 67 человек с невропатией причину установить не удалось, это называется идиопатической невропатией. У 14 человек невропатия была вызвана диабетом. Другие причины включали синдром Шегрена и волчанку.

В общей сложности 36% людей развили невропатию крупных волокон во время исследования, в среднем через пять лет после того, как они разработали версию с мелкими волокнами.

«Хорошая новость заключается в том, что у большинства людей с идиопатической невропатией не возникает серьезных нарушений или инвалидности, но у них было много других состояний и повышенный риск сердечного приступа , поэтому разработка методов лечения и профилактики имеет решающее значение», - сказал Кляйн.

Основным ограничением исследования было то, что исследователи смотрели назад во времени на медицинские записи. По словам Кляйна, для подтверждения этих результатов необходимо провести исследование, в котором будут изучены все люди с симптомами невропатии мелких волокон и с течением времени.

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исследованиясимптомыпокалываниеонемениеболь в ногахневропатияNeurologyКристофер Дж. Кляйн
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