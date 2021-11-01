Симптомы тромбов в глубоких венах: характерные признаки на коже, груди и ногах

Сгустки крови в вене могут возникать без очевидного основного фактора риска. Однако, когда сгустки не растворяются естественным путем, они ограничивают нормальный кровоток к сердцу, превращаясь в серьезное заболевание.
Все, что препятствует нормальному течению или свертыванию крови, может вызвать сгусток крови. Сгусток крови или тромб может перемещаться по кровотоку, пока не застревает в узком проходе, и иногда может быть опасным для жизни, если не лечить быстро. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) - это заболевание, которое возникает, когда сгусток крови образуется в глубокой вене, обычно в ноге, пишет express.co.uk.
Существует ряд факторов, которые могут увеличить риск образования тромбов, и определенные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить их, если это так.
Быть старше 60 лет увеличивает риск тромбоза глубоких вен, хотя это может произойти в любом возрасте.
Тромбоэмболия легочной артерии - это когда кровеносный сосуд в легких заблокирован сгустком крови. Часто бывает трудно диагностировать, потому что симптомы очень похожи на симптомы многих других состояний и заболеваний.
Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание, некоторые из них можно найти на коже, груди и ногах.
В больнице Джона Хопкинса говорят, что у вас могут быть симптомы тромбоза глубоких вен, если вы заметили боль в пораженной ноге, отек в ноге или болезненность, болезненность или покраснение в ноге.
Вы также можете заметить покраснение или обесцвечивание кожи. Он добавляет, что наиболее распространенными симптомами тромбоэмболии легочной артерии являются боль в груди и кашель.
В центре здоровья Stop the Clot говорится о нескольких симптомах тромба в ноге или руке. К ним относятся отек, боль или нежность, не вызванные травмой, кожа, теплая на ощупь, а также покраснение или изменение цвета кожи.
На сайте Stop the Clot Health говорится: «Если вы сможете распознать эти признаки и симптомы, вы сможете спасти свою жизнь или жизнь друга или члена семьи».
По данным Американской кардиологической ассоциации, в вашей речи также есть несколько признаков тромба. Эти признаки включают «проблемы с речью или пониманием речи, предполагающие возможный инсульт».
Если диагностирован ТГВ, основным лечением являются таблетки антикоагулянта, например варфарин и ривароксабан. Вы, вероятно, будете принимать таблетки не менее трех месяцев.
Если вы беременны или только что родили ребенка, ваш риск выше.
Точно так же, если у вас есть воспалительное состояние, такое как болезнь Крона или ревматоидный артрит, это может увеличить риск образования тромбов.
Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск. Например, NHS рекомендует пить много воды, чтобы избежать обезвоживания, поскольку при обезвоживании у вас больше шансов получить сгусток.
Руководство NHS Eatwell Guide рекомендует всем выпивать от шести до восьми чашек или стаканов жидкости в день.
По оценкам, ежегодно в Великобритании от тромбов со смертельным исходом умирает более 25 000 человек.
По данным Национальной службы здравоохранения, сгустки крови у молодых здоровых людей встречаются редко, хотя их может получить любой.
Помимо ТГВ, другая причина тромбоэмболии легочной артерии включает недавнюю операцию; сюда входит длительный постельный режим.
Другие факторы риска включают курение и избыточный вес, и, реже, лечение рака может немного повысить риск образования тромба.
Однако до 30 процентов случаев может не быть известной причины, которая будет диагностирована как «неспровоцированная» тромбоэмболия легочной артерии.
Свести к минимуму риск образования тромбов можно также, регулярно занимаясь физическими упражнениями, а не сидя на месте в течение длительного периода времени.