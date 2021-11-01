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Опаснее ожирения и так же опасен, как курение: нашли еще один риск для здоровья

11:00:1210/31/2021
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Проницательное исследование, проведенное на 300 000 человек, показало, что для долгой жизни требуется нечто большее, чем просто диетические соображения, обычные упражнения и хорошие гены.

Чувство одиночества, похожее на чувство голода или жажды, указывает на человеческую потребность в общении. Фото: Pixabay.com

Ожирение и курение - два фактора риска сокращения жизни, поскольку оба вызывают вероятность заболевания. Однако одна ничего не подозревающая угроза жизни может быть столь же опасной, если не большей.

Проницательное исследование, проведенное на 300 000 человек, показало, что для долгой жизни требуется нечто большее, чем просто диетические соображения, обычные упражнения и хорошие гены. Согласно результатам австралийского лонгитюдного исследования старения , наличие «сильных социальных связей» увеличило продолжительность жизни на 50 процентов за десятилетие. 10-летний клинический анализ показал, что такое открытие применимо независимо от возраста, пола или состояния здоровья человека, пишет express.co.uk.

Более того, данные показали, что наличие близких друзей может иметь большее влияние на здоровье, чем пребывание только в кругу семьи. Обзор показал, что тесные семейные узы очень мало влияют на долголетие. Между тем, люди с большим количеством друзей, как правило, пережили тех, у кого меньше всего друзей, на 22 процента.

Как сообщает Business Insider, иметь несколько друзей было похоже на выкуривание 15 сигарет в день и опаснее, чем ожирение. Кампания за прекращение одиночества изложила «факты», когда дело доходит до этой опасности для здоровья.

«Одиночество, одиночество и плохие социальные связи так же вредны для вашего здоровья, как выкуривание 15 сигарет в день», - предупреждает благотворительный фонд.

«Хуже ожирения», одиночество может увеличить риск смерти на 26 процентов.

Одиночество и социальная изоляция связаны с повышенным риском:

Высокое кровяное давление. Инсульт. Сердечное заболевание. Депрессия. Снижение когнитивных способностей. Слабоумие.

Marmalade Trust углубился в тему одиночества, заявив: «Мы биологически запрограммированы на социальные контакты, и одиночество - наш сигнал, что нам нужно больше».

Организация уточнила: «Одиночество - это воспринимаемое несоответствие между качеством или количеством социальных связей, которые есть у человека, и тем, что он хотел бы иметь».

Люди могут чувствовать себя одинокими в отношениях или проводя время с друзьями или семьей.

Это особенно верно, если вы не чувствуете, что окружающие вас не понимают и не заботятся о вас.

Есть пять разных типов одиночества:

Эмоциональное одиночество.
Социальное одиночество.
Преходящее одиночество.
Ситуативное одиночество.
Хроническое одиночество.

Шесть печальных факторов, повышающих вероятность чувства одиночества, например:

Переезд из дома. Поступление в университет или новая работа. Стать новым родителем. Разрыв отношений. Перенести тяжелую утрату. Отставка.

Чтобы побороть одиночество, сначала признайте это чувство.

Во-вторых, определите, что вам нужно, а затем, в-третьих, примите соответствующие меры.

Развивая трехсторонний подход, Marmalade Trust заверил, что «одиночество - вполне нормальная человеческая эмоция».

Чувство одиночества, похожее на чувство голода или жажды, указывает на человеческую потребность в общении.

Для вас полезно признать и заявить о своих потребностях.

Как только вы определили в себе чувство одиночества, Marmalade Trust рекомендует вам «протянуть руку и рассказать кому-нибудь», а затем принять меры.

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