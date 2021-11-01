Первый в мире презерватив для мужчин и женщин создан в Малайзии. Удобен и незаметен - говорят врачи

Врачи утверждают, что создали первый в мире унисекс презерватив, который могут носить как мужчины, так и женщины, и он будет стоить всего 1,30 фунта стерлингов, пишет dailymail.co.uk.
Малазийский гинеколог доктор Джон Тан Инг Чинь сказал, что он разработал презервативы Wondaleaf Unisex, чтобы позволить людям лучше контролировать свое сексуальное здоровье независимо от пола или сексуальной ориентации.
Липкая полоска прикрепляется ко всей области между бедрами, чтобы удерживать презерватив на месте для женщин.
Мужчины используют противозачаточное средство, как обычно, но могут использовать ту же липкую полоску, чтобы сделать его водонепроницаемым и снизить риск его падения во время полового акта.
Он изготовлен из ультратонкого полиуретана медицинского класса, который обычно используется в качестве повязки для травм и ран, а также в хирургических перчатках.
Врачи говорят, что он прочнее, чем традиционный латекс, поэтому вероятность разрыва презерватива меньше.
Wondaleaf выпустила обучающее видео о том, как использовать противозачаточное средство, в котором говорится, что клей не повредит, если его медленно снять.
Каждая коробка содержит два презерватива и будет стоить 2,62 фунта стерлингов (3,62 доллара США). Средняя цена дюжины презервативов в Великобритании колеблется от 6,99 фунтов стерлингов (9,65 долларов США) до 12,99 фунтов стерлингов (17,93 доллара США).
В настоящее время он доступен только в Малайзии, но компания начала работу, чтобы обеспечить его соответствие стандартам безопасности в других странах мира, говорится в сообщении. Доступен для заказа на сайте компании.
Доктор Тан сказал: «Как только вы наденете его, вы часто не замечаете, что он там есть. По сути, это обычный презерватив с липким покрытием.
«Это презерватив с клейким покрытием, который прикрепляется к влагалищу или половому члену, а также покрывает прилегающую область для дополнительной защиты».
Он добавил, что клей наносится только на одну сторону презерватива, что означает, что его можно перевернуть и использовать любым полом.
Доктор Тан делает презервативы из полиуретана, материала, используемого в прозрачных повязках для ран, тонких и гибких, но при этом прочных и водонепроницаемых.
Он сказал, что Wondaleaf прошел несколько раундов клинических исследований и испытаний и будет коммерчески доступен через веб-сайт фирмы в декабре этого года.
Д-р Тан сказал: «Основываясь на количестве проведенных нами клинических испытаний, я весьма оптимистичен, что со временем он станет значимым дополнением ко многим методам контрацепции, используемым для предотвращения нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем».
Wondaleaf утверждает, что противозачаточные средства более безопасны для предотвращения беременности и передачи ИППП, поскольку они покрывают всю область лобка.
Компания не предоставляет данных о том, насколько эффективен презерватив.
В обучающем видео женщинам, использующим противозачаточное средство, предлагается побрить лобковую область, чтобы избежать боли при его снятии.
Wondaleaf стремится конкурировать с общим рынком презервативов для мужчин и рынком женских презервативов для женщин.
Компания заявляет, что универсальный презерватив безопасен для людей с аллергией на латекс, потому что он сделан из полиуретана.
Компания заявила: «Презерватив Wondaleaf Unisex Condom - это клейкий презерватив, который можно надевать перед любыми прелюдиями, не допуская прерывания.
Это также означает, что он не соскользнет во время полового акта, что делает его гораздо более безопасным противозачаточным средством.
«Его широкий щит покрывает всю лобковую область, предотвращая контакт с ЗППП».
Что такое презерватив Wondaleaf Unisex и как он работает?
Презервативы, представленные на рынке как первые в мире для мужчин и женщин, создают барьер вокруг всей лобковой области любого пола.
Его можно прикрепить к внешней стороне влагалища или полового члена с помощью специального клея.
Заболевания, передающиеся половым путем, распространяются через биологические жидкости или физический контакт, блокируются полиуретаном медицинского назначения толщиной 0,3 мм.
Wondaleaf утверждает, что противозачаточные средства безопаснее обычных презервативов или фемидомов, потому что они покрывают всю область лобка.
Компания заявила: «Презерватив Wondaleaf Unisex Condom - это клейкий презерватив, который можно надевать перед любыми прелюдиями, не допуская прерывания.
Это также означает, что он не соскользнет во время полового акта, что делает его гораздо более безопасным противозачаточным средством.
«Его широкий щит покрывает всю лобковую область, предотвращая контакт с ЗППП».