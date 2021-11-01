Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 от Рассела Гранта: Что приготовили звезды именно для вас?

Что в звездах для вас на этой неделе? Рассел Грант делится свежим гороскопом на эту неделю, пишет express.co.uk.
Овен.
Если работа, над которой вы работаете, кажется вам не по силам, попросите о помощи или оставьте ее на другой день и вернитесь к ней, когда вы будете в лучшем настроении. Будет бессмысленно бороться, когда вы ничего не добьетесь.
Телец.
Ожидайте всплеска поддержки для кампании или предприятия, которое вы настраиваете. Слухи разошлись, и будет много людей, которые проявят интерес еще до того, как это будет разглашено. Это необходимое вам подтверждение того, что вы поступаете правильно.
Близнецы.
Есть много беспокойства, которое заставляет вас хотеть большего от жизни. Вы жаждете азарта, разнообразия и чего-то особенного. Отправиться в спонтанное путешествие будет отличной идеей. Поездка в особое место вернет счастливые воспоминания.
Рак.
Вы хотите, чтобы кто-то из близких перестал напоминать вам о ваших прошлых неудачах. Кажется, они ожидают, что вы снова сделаете похожие ошибки. Вы готовы начать смотреть в будущее, и это может означать, что вы попросите их перестать твердить о прошлом
Лев.
Раскроется нерадивое отношение коллеги. Это тот, кого вы всегда уважали, но они перекладывают свою работу и обязанности на других. Многие из достижений, которые они приписывают, не были их собственными.
Дева.
Родственник неожиданно сделает вам щедрое предложение. Ваша первая реакция будет отклонить их, но это их расстроит. Если вы испытываете трудности в финансовом отношении, для вас будет большим облегчением встретить кого-то, кто готов помочь.
Весы.
Непонимание в доме вызывает некоторую напряженность. В профессиональном плане в воздухе витает облако обмана. Будьте осторожны с тем, кому доверяете. Вашему вниманию предлагаются финансовые, имущественные, инвестиционные и страховые вопросы.
Скорпион.
Вы чувствуете, что вас спешат принять важное решение. Спросите совета у друга, который кое-что знает о ваших заботах. Это укрепит представление о том, что вы делаете правильный выбор.
Стрелец.
Чем дольше длится спор, тем больше он играет на руку конкуренту. Общее мнение таково, что вы должны решить некоторые проблемы на раннем этапе, иначе вы выдохнетесь. Этого не будет. Не торопитесь. Стремитесь к устойчивому прогрессу.
Козерог.
Создание нового бюджета должно помочь вам справиться с долгами, и вы почувствуете, что все под контролем. Перед вами намечены ваши дни, и, хотя есть десятки вещей, которые вы надеетесь пройти, вы справитесь со всем этим.
Водолей.
Друг или родственник могли бы получить некоторую практическую помощь. Может быть неудобно откладывать в сторону некоторые из ваших собственных планов, чтобы помочь, но вы не будете завидовать этому. Вы можете почувствовать, как много значит для них ваша помощь.
Рыбы.
Будет казаться, что совместный проект движется в замедленном темпе. Вам нужно набраться терпения, ожидая, пока другие люди организуются. Может быть неприятно обнаружить, что другие не так преданы делу, как вы.