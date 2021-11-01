Ранние признаки гипертонии: 10 факторов риска, на которые следует обратить внимание

Высокое артериальное давление - это смертельное состояние, которое может вызвать ряд проблем со здоровьем - вот 10 симптомов гипертонии, на которые следует обратить внимание.
Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, - это состояние, от которого страдают около 14,4 миллиона человек в Великобритании. Высокое кровяное давление подвергает вас риску сердечного приступа и инсульта - и вас часто называют тихим убийцей, пишет express.co.uk.
Гипертония известна как тихий убийца из-за отсутствия сопутствующих ей симптомов. Это означает, что многие люди не подозревают, что у них высокое кровяное давление, и поэтому рискуют получить серьезные медицинские проблемы, если их не лечить.
Высокое кровяное давление можно лечить, часто изменяя образ жизни и принимая лекарства. Если вас беспокоит ваше кровяное давление, лучше записаться на прием к терапевту.
Итак, каковы симптомы высокого кровяного давления?
Обычно высокое кровяное давление не имеет никаких симптомов, однако очень высокое кровяное давление может вызвать
Усталость.
Тошнота.
Рвота.
Путаница.
Беспокойство.
Грудная боль.
Мышечный тремор.
Однако следует помнить о ключевых факторах риска, и, по мнению NHS, это:
Лишний вес.
Слишком много соли и недостаточное количество фруктов и овощей.
Недостаточно упражнений.
Употребление слишком большого количества алкоголя или кофе (или других напитков на основе кофеина).
Курение.
Недосыпание или нарушение сна.
Быть старше 65 лет.
Родственник с повышенным артериальным давлением.
Чернокожие африканцы или чернокожие карибского происхождения.
Жизнь в неблагополучном районе.
Из-за опасности NHS и British Heart Foundation просят любого человека старше 40 лет регулярно проверять свое кровяное давление.
Профессор Джейми Уотералл, национальный руководитель отдела профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Министерства здравоохранения Англии, сказал: «Высокое кровяное давление является основной причиной сердечных приступов и инсультов в стране, поэтому мы должны облегчить людям проверку кровяного давления. Если вам больше 40 лет, получение бесплатного медицинского осмотра NHS - это простой способ узнать свое кровяное давление, а также риск других серьезных заболеваний. Ранняя диагностика высокого кровяного давления и управление им в соответствии с рекомендациями NICE спасут тысячи жизней и предотвратят годы, проведенные в плохом состоянии. Вот почему мы поставили перед собой национальные амбиции по улучшению выявления и лечения высокого кровяного давления в течение следующего десятилетия».