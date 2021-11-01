Магнитная буря 1 ноября 2021: трехдневный шторм не оставляет в покое магнитосферу в начале месяца

В понедельник, 1 ноября, ожидается продолжение сильной магнитной бури, настигнувшей нашу планету, неожиданно нанеся геоудар мощностью в семь баллов. В этот день обстановка будет нестабильной. С самого утра геомагнитное поле будет волноваться, создавая бури силой в 5 баллов в 4 утра. Через три часа обстановка сменится на четыре балла. А в 10 утра придет буря в три балла, ее продолжительность будет весь оставшийся день, с небольшим перерывом с 16.00 до 21.00.
Магнитные бури – это быстрое сильное изменение геомагнитного поля, которое происходит в период высокой солнечной активности. Такие изменения не проходят безрезультатно для метеозависимых: во время магнитных бурь нарушаются функции сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, замедляются реакции центральной нервной системы, снижается работоспособность, все это вытекает в головные боли, а также боли в суставах.
Как снизить воздействиеВ период опасной обстановки, необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Следует постараться и приложить усилия, чтобы снизить симптомы. В первую очередь, поменять свой рацион. Есть легкую пищу, исключив плохие жиры: жареное и сладкое. Добавить больше овощей и фруктов, а также пить много чистой воды. Если полностью отказаться от алкоголя, то можно значительно улучшить свое состояние. Кроме того, если снизить курение или исключить его полностью, то можно улучшить свой сон.
Чтобы успокоиться, заварите себе травяной чай. Лучше всего воздействует сбор с добавлением ромашки, мелиссы, мяты, чабреца.
Как чувствовали себя наши читатели в прошлую бурю:- Резко поднялось давление, и тяжесть в голове.
- Сонливость, слабость и голова болит.
- Усталость, тяжело думать.
- Напряжение внутреннее, тяжело успокоиться.
- Внутренняя тревога, давление скачет.