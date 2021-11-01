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Можно ли 2 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского?

3:30:0311/1/2021,София Мальцева
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Когда же к престолу пришел отступник Юлиан, то Артемий строго обличал его за то, что тот хотел снова вернуть язычество.

Священнослужители отвечают, что работать можно, особенно, если праздник выпадает на рабочее время, которое мы не можем перенести. Фото: Pixabay.com

2 ноября день памяти Артемия Антиохийского, христианского святого, который почитается также в лике великомучеников, в православной церкви.

В Святом Писании сообщалось, что Артемий занимал должность главного начальника, когда на престоле находился император Константин Великий, а после и во время правления его сына Констанция. За его преданную службу и воинские успехи, его возвели в сан наместника Египта.

Когда же к престолу пришел отступник Юлиан, то Артемий строго обличал его за то, что тот хотел снова вернуть язычество. Из-за чего истреблял христиан со своих земель. Это очень не понравилось Юлиану, поэтому он приказал поймать его и бросить в темницу, где Артемия долго пытали.

Во время молитвы, которую святой произносил перед Господом, перед ним появился Сам Иисус Христос, в окружении Ангелов. Он сказал ему, чтобы Артемий был уверен и не боялся смерти, поскольку его после смерти ждет Царствие Небесное. Артемий был поражен, и еще больше мужества стало в его сердце. Он очень обрадовался, а после стал горячо благодарить Господа и славить. На следующий день Юлиан снова пришел к мученику, чтобы потребовать у Артемия обращения в язычество и признания языческих богов. Но святой тут же отказался. За его резкий отказ он был обезглавлен.

Верующие задаются вопросом, можно ли в этот день работать, поскольку праздник не относится к великим. Особенно, многих интересует, можно ли работать, если день памяти выпадает на будний день. Священнослужители отвечают, что работать можно, особенно, если праздник выпадает на рабочее время, которое мы не можем перенести. Поэтому смело солите капусту, ходите на кладбище и убирайтесь дома.

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вератрадициихристианствопраздникизапретыдень Артемия Антиохийского
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