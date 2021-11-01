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Действенная молитва при болезнях внутренних органов великомученику Артемию Антиохийскому

4:00:4111/1/2021,София Мальцева
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Господь пришел к нему, и сказал с утешением, чтобы он не боялся пыток, поскольку Артемий не почувствует их, за его исповеди перед людьми на земле.

Он сделал достаточно много, чтобы укрепить сделать обширнее христианство. Фото: Pixabay.com

В православных храмах, 2 ноября, будут вспоминать святого великого мученика Артемия Антиохийского, который пострадал за Христа, сделав много для христианской веры.

В начале святой служил военачальником при Константине Великом. Он помогал ему распространять учение о Христе. Однажды его отправили перевезти мощи двух святых. Во время правления сына Константина Констанция. Помимо этого, Артемий получил много наград за свою деятельность и отвагу. После чего Артемия возвели в чин наместника Египта. В этой должности он сделал достаточно много, чтобы укрепить сделать обширнее христианство в Египте. Когда на престоле оказался Юлиан, то его прозвали Отступником. Он страстно желал вернуть языческую веру. От чего пострадало много христиан, поскольку император, не прекращая хотел уничтожить христиан. И отдавал на смерть сотни верующих.

По его приказу жестоко пытали двух епископов, которые не хотели отказаться от Господа. Не терпя больше такой несправедливости, в город вернулся праведный Артемий и при всех указал Юлиану на его заблуждение. Разгневанный Отступник приказал бросить святого в темницу, где его долго и мучительно пытали.

Святой Артемий стал молиться Господу, чтобы помог ему в этом испытании. Тогда Господь пришел к нему, и сказал с утешением, чтобы он не боялся пыток, поскольку Артемий не почувствует их, за его исповеди перед людьми на земле. Когда мученик услышал это, то он горячо обрадовался и стал благодарить его.

На следующий день Юлиан спустился к нему в темницу, требуя признания языческих богов. Но великомученик решительно отказался. Император снова приказал пытать его, после чего, мученика казнили усекновением головы.


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христианствомолитвапраздникидень памяти Артемия Антиохийского
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