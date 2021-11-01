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Категорические запреты в День всех святых: и что обязательно сделать 1 ноября

5:00:5511/1/2021,София Мальцева
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На праздник читают заповеди, которые были даны в Нагорной проповеди Иисуса, как рассказано в Евангелии от Матфея.

По традиции, в этот день делают ритуал возложения свечей на могилы родственников. Фото: Pixabay.com

1 ноября отмечается католический праздник День всех святых. Такая дата была установлена папой Григорием III во время его правления, когда он посвятил часовню в римской базилике Святого Петра в честь всех святых. Этот праздник, известный так же как Хэллоуин, является христианским праздником в честь всех святых из христианской истории.

Христианский праздник Дня всех Святых исходит из убеждения, что существует духовная связь между теми, кто на Небесах и на Земле. В католической традиции праздник чтит всех тех, кто перешел в Царство Небесное. Это национальный праздник во многих католических странах. В методистской традиции День всех святых связан с искренней благодарностью Богу за жизнь и смерть его святых, поминанием тех, кто был хорошо известен, а кто нет. Кроме того, на протяжении всей христианской истории отмечаются отдельные личности, такие как апостол Петр и Чарльз Уэсли, а также люди, которые лично привели человека к вере в Иисуса, например, его родственник или друг.

Кроме того, в Католической церкви День всех Святых обычно считается Священным днем обязательств, а это означает, что все католики должны посещать мессу, если им не мешает болезнь или другое достаточное оправдание.

На праздник читают заповеди, которые были даны в Нагорной проповеди Иисуса, как рассказано в Евангелии от Матфея.

В последнее время многие церкви поминают всех, кто умер в этом году. По традиции, в этот день делают ритуал возложения свечей на могилы родственников.

При этом существуют и свои запреты. Например, не следует оставлять свои вещи сушиться ночью, трогать пауков или не давать милостыню. Кроме того, в древности сегодня не открывали двери и окна. Это связывали с нечистью, способной забраться внутрь и навредить жителям. Также не следует оборачиваться на звуки за спиной.

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традициипраздникидень всех святыхХэллоуин
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