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Лучший рецепт для посола и квашения капусты в ноябре 2021 года

9:15:3310/31/2021
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Квашеная капуста является популярным ингредиентом для многих привычных нам блюд.

Квашеная капуста любима множеством россиян. Фото: Pixabay.com
Квашеная капуста любима множеством россиян. Фото: Pixabay.com

Квашеную капусту можно встретить на столе каждого третьего россиянина, ведь это простое в изготовлении и ингредиентах блюдо, но широко применимое в привычной нам кухне. Если вы хотите засолить капусту в ноябре, то, согласно лунному календарю, самыми благоприятными днями для этого дела будут являться даты в период с 6 по 18 ноября. Однако подчеркнем, что 5 и 19 ноября для засолки капусты не подходят и могут принести вам много проблем. Если засолить капусту в эти дни, то она получится слизкой и мягкой, потеряет свой хруст и сочность.
После определения дня засолки капусты встает вопрос о том, по какому рецепту это делать? Мы предлагаем вам лучший рецепт для посола и квашения капусты на ноябрь 2021 года.

Рецепт.

Для засолки и квашения капусты вам понадобятся:
· 3 килограмма капусты
· 300 грамм моркови
· 85 грамм соли
· 10-15 горошин черного перца

Первым делом нашинкуйте в ручную или помощью кухонного комбайна капусту, предварительно отделив ее от кочерыжки и убрав верхний слой листьев. Переложите капусту в большой пластиковый таз и затем натрите на крупной терке морковь, после добавив ее к капусте. Добавьте к натертым овощам перец горошком. Добавьте в таз половину соли, хорошо перемешайте и разомните негрубыми движениями морковь и капусту. Затем добавьте вторую половину соли, еще раз помните капусту и перемешайте. Затем переложите капусту в емкость, которую можно закрыть, например, пластиковое ведро с крышкой. Утрамбуйте капусту, положите на нее сверху плоскую тарелку, а на тарелку поставьте что-то тяжелое, например трехлитровую банку, наполненную водой. Оставьте так капусту на три дня. Через какое-то время вы заметите, что сок начинает покрывать капусту. В течение трех дней он должен покрыть овощи полностью. По истечению этого времени уберите тарелку и банку, плотно закрыв ведро с капустой крышкой. Подождите еще сутки, а затем закатайте готовую капусту в банки и уберите в холодное место. Используйте по необходимости. Приятного аппетита!

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рецептноябрькапуста
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