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Какие народные средства помогают пережить магнитные бури метеозависимым людям: кто чем пользуется?

7:00:2911/1/2021,София Мальцева
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Магнитные бури вызывают беспокойство, раздражение и агрессию, бессонницу и так далее, поэтому купите в аптеке немного успокоительного.

Извержения солнца ударяют по земле энергетическим веществом, называемым выбросами корональной массы. Фото: Pixabay.com

Негативное влияние геомагнитных бурь на человека, с каждым годом, становится очевиднее. Специалисты проводят исследования, которые приводят к результатам воздействия магнитосферы на людей, страдающих метеозависимостью. При этом, к одному выводу ученые пока не пришли. Им еще предстоит выяснить, как влияет на людей космическая погода.

Что такое магнитные бури?

Извержения солнца ударяют по земле энергетическим веществом, называемым выбросами корональной массы. Эти частицы повреждают спутники и, временно нарушают магнитное поле Земли. Они приводят его к колебаниям, которые оцениваются по балльной шкале. Магнитное поле внезапно увеличивается до высоких значений, а затем уменьшается до низких значений, после чего очень долго приходит к нормальным значениям. Такие колебания и называются — магнитными бурями.

Как влияют магнитные бури на людей?

В первую очередь, магнитное поле влияет на одно из главных здоровья человека – вязкость крови. Это влечет за собой изменение в работе всего организма.

Организм человека не успевает адаптироваться к таким изменениям, которые влияют на кровообращение. От бурь страдают люди преклонного возраста и те, у кого по каким-то причинам ослаблен иммунитет. Это могут быть люди с хроническими заболеваниями или те, что часто болеют.

Для большинства людей эффект магнитных бурь проявляется болью в суставах, бессонницей и потерей сил. Дети становятся слишком беспокойными и капризными.

Многие испытывают головные боли, в области сердца; начинает кружиться голова; темнеет в глазах.

В результате все чувствуют легкое или сильное недомогание, одни во время вспышек, другое — до возникновения бури, а третьи могут испытать на себе через несколько дней, после бури.

Как снизить вред самостоятельно?

Исследования показали, что в такие дни в крови повышается уровень холестерина, поэтому откажитесь от жирной пищи, избегайте готовки на животном жире, лучше ешьте фрукты, овощи, рыбу и злаки.

Поскольку, магнитные бури вызывают беспокойство, раздражение и агрессию, бессонницу и так далее, поэтому купите в аптеке немного успокоительного.

В составе таких полезных средств:

Эвкалиптовое масло — его можно принимать внутрь, проверено, что оно помогает уменьшить негативное воздействие шторма.

Также можно приготовить себе успокаивающий сбор из следующих компонентов: корня валерианы лекарственной, донника, сухих цветков боярышника, шишек хмеля, листьев мяты перечной, пустырника и вахты. Достаточно заварить столовую ложку этой смеси на 0,25 литра воды и хорошо настоять. Этот чай оказывает очень быстрое и сильное действие, поэтому лучше принимать его перед сном.

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