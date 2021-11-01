Число отравившихся в отеле Египта выросло до 200 человек

В Египте в отеле AMC Royal Hotel отравились более 200 человек. В число пострадавших вошли отдыхающие из России, Эстонии и Чехии, а 37 из них – дети. После происшествия в больницу были доставлены только дети. А остальных лечат непонятными препаратами в самой гостинице. Администрация учреждения не ведет учет пострадавших.
Сейчас в больницах Египта находится 24 человека из России. Туристы почувствовали дискомфорт 30 октября. У пациентов подняла температура, после чего началась госпитализация пациентов. Всего за помощью к медикам обратилось 40 человек. Отель продолжает функционировать, а причиной отравления называю некачественную еду.