Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Число отравившихся в отеле Египта выросло до 200 человек

4:18:4311/1/2021
0

По предварительным данным, причиной массового отравления стала испорченная еда.

Отравившихся в Египте лечат странным лекарствами. Фото: Pixabay.com

В Египте в отеле AMC Royal Hotel отравились более 200 человек. В число пострадавших вошли отдыхающие из России, Эстонии и Чехии, а 37 из них – дети. После происшествия в больницу были доставлены только дети. А остальных лечат непонятными препаратами в самой гостинице. Администрация учреждения не ведет учет пострадавших.

Сейчас в больницах Египта находится 24 человека из России. Туристы почувствовали дискомфорт 30 октября. У пациентов подняла температура, после чего началась госпитализация пациентов. Всего за помощью к медикам обратилось 40 человек. Отель продолжает функционировать, а причиной отравления называю некачественную еду.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
отельотравлениегоспитализация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ситуации можно было избежать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Действенная молитва при болезнях внутренних органов великомученику Артемию Антиохийскому
4:00:41 11/1/2021
Действенная молитва при болезнях внутренних органов великомученику Артемию Антиохийскому
В Новосибирске в лицее №12 три человека провалились в яму с кипятком
3:52:41 11/1/2021
В Новосибирске в лицее №12 три человека провалились в яму с кипятком
Какие изменения ждут россиян с 1 ноября 2021 года: повышений пенсий и новый сертификат о вакцинации от коронавируса
3:42:32 11/1/2021
Какие изменения ждут россиян с 1 ноября 2021 года: повышений пенсий и новый сертификат о вакцинации от коронавируса
Можно ли 2 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского?
3:30:03 11/1/2021
Можно ли 2 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского?
БердскВ Бердске суд огласил приговор главбуху-мошеннице из собачьего приюта «Надежда»: Людмила Кадникова получила 2,5 года условно
3:29:07 11/1/2021
В Бердске суд огласил приговор главбуху-мошеннице из собачьего приюта «Надежда»: Людмила Кадникова получила 2,5 года условно
БердскНерабочие дни с 30 октбря по 7 ноября 2021 года: Первый день выхода на работу после локдауна Путина
3:22:05 11/1/2021
Нерабочие дни с 30 октбря по 7 ноября 2021 года: Первый день выхода на работу после локдауна Путина
Стали известны жуткие подробности убийства таксиста на кладбище в Новосибирске
3:06:45 11/1/2021
Стали известны жуткие подробности убийства таксиста на кладбище в Новосибирске
Категорические запреты на день памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского: почему молитва святому помогает при болезнях
3:00:11 11/1/2021
Категорические запреты на день памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского: почему молитва святому помогает при болезнях
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 1 ноября 2021 года
2:42:38 11/1/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 1 ноября 2021 года
Мощнейший солнечный удар запустил на Земле магнитную бурю глобального масштаба
2:33:09 11/1/2021
Мощнейший солнечный удар запустил на Земле магнитную бурю глобального масштаба