Последствия сильной вспышки на Солнце были сняты из космоса

Астронавт Европейского Космического агентства обнародовал снимки полярного сияния. Такое явление было связано с необычной вспышкой солнца.
– Возвращение южного полярного сияния! Наши орбиты и солнечный ветер позволили нам наблюдать за ними снова, никто не останется разочарован – пишет Томас Песке.
Сейчас мужчина находится на МКС. Песке отправился в космос 23 апреля этого года на корабле Space-x Crew-2. А 28 октября на солнце произошла мощная вспышка, которая привел к магнитными бурям.
Из-за бури у Россиян будет возможность увидеть полярное сияние. Их можно будет заметить на широтах до 55-60 градусов.