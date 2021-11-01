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Последствия сильной вспышки на Солнце были сняты из космоса

5:22:0111/1/2021
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Жители некоторых регионов России смогут увидеть полярное сияние.

На Солнце произошла мощная вспышка. Фото: pixabay


Астронавт Европейского Космического агентства обнародовал снимки полярного сияния. Такое явление было связано с необычной вспышкой солнца.

– Возвращение южного полярного сияния! Наши орбиты и солнечный ветер позволили нам наблюдать за ними снова, никто не останется разочарован – пишет Томас Песке.

Сейчас мужчина находится на МКС. Песке отправился в космос 23 апреля этого года на корабле Space-x Crew-2. А 28 октября на солнце произошла мощная вспышка, которая привел к магнитными бурям.

Из-за бури у Россиян будет возможность увидеть полярное сияние. Их можно будет заметить на широтах до 55-60 градусов.

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