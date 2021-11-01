У трех знаков зодиака 1 ноября 2021 года будет очень тяжелый день

Поскольку мы начинаем это сегодня в энергетическом переходе, многие из нас могут остаться чувствовать себя застрявшими в нашей текущей ситуации, неспособными увидеть выход из нашей текущей ситуации.
Начиная с Солнца-Скорпиона и переходя от Девы к Луне в Весах, энергия сегодня будет энергией баланса, но также и ясности, которая может оставить у нас ощущение, будто мы застряли без выбора, чтобы помочь нам освободиться от ситуаций, в которых мы находимся, пишет Your Tango.
Частично это связано с притоком энергии, которая будет тяжелой дозой Скорпиона, побуждающей нас глубже взглянуть на то, чего мы хотим и чего хотим в нашей жизни.
Но другой аспект заключается в том, что благодаря Скорпиону мы не просто стремимся исследовать наши глубины тьмы, но мы стремимся превратить их во что-то большее, что-то, что показывает, насколько далеко мы выросли и кто мы сейчас, когда мы имеют.
Насколько все это может показаться положительным для некоторых, для других, особенно для тех, кто окружен большой дозой водной энергии, это может привести к тому, что они почувствуют, что сейчас все слишком много и что, хотя есть варианты или решения для make, в данный момент может показаться, что все варианты невозможны.
Важно помнить, что вся эта энергия носит временный характер, как бы мы ни чувствовали себя застрявшими в этом моменте, это чувство создается только нашим разумом.
Каждый день есть решения и выборы, которые представляют собой возможности или даже уроки.
Просто нужно увидеть, что путь, по которому мы должны идти, может оказаться не тем, на который мы надеялись пойти.
3 знака зодиака, у которых 1 ноября 2021 года будет тяжелый день:
Весы (23 сентября - 22 октября)С таким количеством планет, покидающих ваш знак зодиака, жизнь может показаться вам немного плоской. Как будто вы не уверены, что дальше. Это естественное чувство, учитывая все, через что вы недавно прошли, но это также шанс для вас немного расслабиться, прежде чем приступить к следующему важному делу.
Поскольку вы находитесь в цикле роста и изменений в течение такого длительного периода времени , отсутствие каких- либо событий может ощущаться по-другому. Но мы не можем зацикливаться на ожидании кризиса, потому что мы не привыкли к спокойствию.
Поразмышляйте сегодня обо всем, чего вы недавно достигли и чем гордитесь, чтобы вы могли лучше наслаждаться всем, над чем вы работали, и тем, как это проявилось для вас. Погрузитесь в дискомфорт, окружающий мир или спокойствие, и то, что это приносит вам.
Часто, когда вы можете искать этот внутренний баланс, как только вы его находите, вы часто не верите в него по-настоящему, потому что всегда желаете большего. Сегодня стоит посмотреть на то, что вы создали, и насладиться тем, что в этот момент ничего не остается делать, кроме как наслаждаться этим. Всегда будут другие уроки, но нам не нужно искать хаос, когда его нет.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Ваши эмоции, как правило, определяют ваше направление, но иногда вы начинаете так сильно чувствовать, что не знаете, куда двигаться дальше. Сегодняшний день может казаться подавляющим, будь то из-за того, что вы слишком много чувствуете или вы не готовы увидеть правду о том, что означают эти чувства.
Это нормально - уделить время себе, чтобы все осмыслить и прочувствовать. Вам не нужно составлять план в этот момент, вместо этого просто сядьте со всем и осознайте, что каждое чувство - это шанс сделать что-то лучше, даже если это означает, что это не в этот момент.
Поскольку вы можете чувствовать себя настолько эмоционально тяжелым, возможно, сейчас не время понимать, что все они означают. Но верьте, что все будет иметь смысл, когда это будет необходимо. Вы не застряли, а просто находитесь в состоянии, когда вы исследуете все варианты и ощущения.
Старайтесь не позволять себе уходить в такое место, в котором чувствуете, что у вас нет никаких вариантов, потому что тогда вы ограничите то, что возможно. Иногда ответы не приходят до тех пор, пока мы не находимся там, где можно действовать, поэтому доверяйте тому, что происходит сегодня, и помните, что все это временно.
Рак (21 июня - 22 июля)В последнее время вы пережили очень тяжелые времена, пытаясь найти баланс между своими чувствами и способностью говорить правду. Энергия сегодня может заставить вас задуматься, сможете ли вы когда-нибудь по-настоящему жить с той подлинной энергией, которая находится внутри вас.
Это может оставить вас заблокированным или даже разочарованным, когда вы начнете задумываться о цели или даже о пользе всего, что вы пережили. Может даже казаться, что вы ни к чему не пришли, даже несмотря на тот рост, который вы делали.
Постарайтесь не позволить себе попасть в это место, где вы чувствуете, что все было бессмысленно, только потому, что вы не можете увидеть вознаграждение за это в данный момент. Вместо этого поищите, где вы можете создавать себе препятствия для продвижения вперед в своей жизни на основе всего, что вы узнали.
Вполне вероятно, что все не так плохо, как вы себе представляете, просто вы еще не можете увидеть, как все части совпадают.