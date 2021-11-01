В России штрафы за долги по электроэнергии могут вырасти в два раза

Глава НП «Совет рынка» Максим Быстров написал заявление в Министерство энергетики РФ. Мужчина предложил ужесточить наказание за неуплату электричества. Лидер НП считает, что такие меры нужно принять в отношении юридических лиц. Сейчас такие штрафы составляют 100-200 тыс. рублей, либо же нарушитель отделывается предупреждением.
В случае, если предложение будет принято к рассмотрению и одобрено, штрафы для юрлиц будут составлять до 400 тыс. рублей. А вот по мнению представителей вида деятельности, наказание нужно ужесточать в отношении лиц, которые повторно нарушили такую обязанность в течение года.
Сообщается, что предложение коснется «неотключаемых потребителей». К таким относят предприятия ЖКХ и подобные точки обеспечения. Представители Министерства энергетики заявили, что рассмотрят данное предложение.