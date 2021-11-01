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В Минобре Новосибирской области сообщили об острой нехватке преподавателей

5:59:5711/1/2021
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Сейчас свободны 777 вакансии по всему региону.

Министр образования по Новосибирской области заявил, что в регионе не хватает учителей. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске глава Минобра Сергей Федорчук сообщил о том, что в регионе нехватка преподавателей. Сейчас в области работают 26,1 тыс. учителей. А на конец августа дефицит кадров был 2,9%. На сегодня свободно 777 вакансий на данную специальность по Новосибирской области, пишет РБК.

– Система остро нуждается в учителях начальных классов, английского языка, русского языка и литературы, – сообщил Министр образования.

Напомним, Замминистра образования по региону Мария Жафярова сообщала, что выходы из ситуации все же есть. Например, программа «Земский учитель», благодаря которой удается переманивать на свою сторону и преподавателей из других городов. Также существует такая программа, как «Учитель для России», в рамках которой, было привлечено более 30 учителей в образовательные учреждения Новосибирской области.

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вакансиикадрыучителяпедагогидефицит кадровСергей Федорчук
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