В Бердске станочник чуть не лишился мужского достоинства отлетевшей деревяшкой: Суд наказал директора «Ксилемы»

Мировой судья бердского судебного участка №1 Александра Богер вынесла приговор директору ООО «Ксилема». Следственный комитет возбуждал уголовное дело в отношении руководителя предприятия, которое занимается в Бердске деревообработкой и производством дверей, после получения работником травмы на производстве.
Директору «Ксилемы» вменяли нарушение требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В ходе предварительного расследования установлено, что к работе допустили столяра «деревянных строительных конструкций и столярных изделий с использованием фрезерного станка». Но рабочий, как оказалось, не прошел обучение по охране труда, его не ознакомили с «технологическими картами на технологический процесс». Однако станочник, который не изучил документацию по эксплуатации фрезерного станка, заступил на смену участка погонажных изделий в деревообрабатывающем цехе.
- Директор ООО «Ксилема»..., будучи лицом, на которое возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, бездействуя в нарушение требований ст. 212 Трудового кодекса РФ, проявляя преступную небрежность, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своего бездействия в виде причинения тяжкого вреда здоровью, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, совершил нарушение требований охраны труда... допустил работника… к самостоятельному выполнению работ, - сказано в судебном решении.
Как выяснили следствие и суд, станочник допустил нарушение технологического процесса: при изготовлении наружного угла размером 20х20х2500 подал в обработку заготовку, которая не соответствовала техническим требованиям. Это привело к ее разрушению от механического воздействия фрезы, после чего фрагмент детали вылетел из станка и попал рабочему в пах.
- Он получил телесное повреждение в виде раны правой паховой области, проникающей в мягкие ткани лобковой и левой паховой областей, с повреждением левой бедренной артерии и левой бедренной вены, с образованием гематом (кровоизлияний) вышеуказанных областей, - говорится в материалах мирового суда.
Уточняется, что травма создавала угрозу для жизни, поэтому оценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности. А посему действия директора «Ксилемы» квалифицировали по ч. 1 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Стоит отметить, что это преступление относится к категории небольшой тяжести.
Позже следователь ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Помощник прокурора, представляющий в процессе гособвинение, поддержал ходатайство СК. Не возражал и обвиняемый, признавший вину и возместивший ущерб потерпевшему. Он из личных средств оплатил лечение пострадавшего и выплатил ему средний заработок за время лечения.
В итоге суд прекратил уголовное преследование директора «Ксилемы», освободил его от уголовной ответственности и назначил судебный штраф в размере 20 000 рублей. В течение 60 дней после вступления судебного решения в силу, осужденный должен оплатить штраф и сообщить об этом приставу-исполнителю. В противном случае производство по делу будет возобновлено и он может быть привлечен к ответственности по указанной статье.
Согласно информации сервиса «Спарк», директором ООО «Ксилема» из Бердска является Александр Загородский, он же — один из соучредителей компании. Фирма находится по адресу: ул. Зеленая Роща, 5 к. 13, зарегистрирована 24 февраля 2004 года. Основным видом деятельности является производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, всего зарегистрировано 12 видов деятельности. Компания являлась поставщиком в трех государственных контрактах на сумму 471 362 рублей — для НГУ и областной стоматологической поликлиники.
«Ксилема» относится к категории малых предприятий со списочным составом сотрудников около 40 человек. Известно, что трудовая инспекция в 2019 году проводила внеплановую проверку на предприятии и выявила нарушения в части охраны труда на рабочих местах. Должностных лиц привлекли к административной ответственности.