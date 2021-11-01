Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Должность вице-губернатора по инфраструктурным проектам появилась в Новосибирской области

6:48:2611/1/2021
0

Этот пост занял Роман Теленчинов.

Новый заместитель губернатора Новосибирской области. Фото: Официальный сайт правительства региона.

В Новосибирской области создана должность вице-губернатора по инфраструктурным проектам. Она появилась для того, что приводить крупные проекты в действие. Также сообщается, что бывший работник мэрии Новосибирска, занявший данную должность, будет осуществлять свою деятельность за счет инфраструктурных кредитов.

– Правительственная комиссия одобрила наши заявки на осуществление мероприятия за счет инфраструктурных и бюджетных кредитов. Тогда сразу число таких работ выросло. Нас ждет плодотворная работа до 2024 года. Будем развивать наш регион и вкладывать выделенные средства с умом. Я с сегодняшнего дня назначаю заместителем губернатора Новосибирской области Романа Александровича Теленчинова, – сообщил губернатор.

Сообщается, что ранее Теленчинов занимал должность начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
правительствоуправлениеповышениезаместитель губернаторановая должностьНовая вакансияАндей Травников
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Каким вы видите наш регион к 2024 году?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Кузбассе автобус с детьми попал в смертельное ДТП. Погибли два человека
6:25:55 11/1/2021
В Кузбассе автобус с детьми попал в смертельное ДТП. Погибли два человека
БердскВ Бердске в снегопад и ветер ремонтируют ул. Черемушную в последний день срока 1 ноября. Ливневки строят с грустью на лице
6:24:05 11/1/2021
В Бердске в снегопад и ветер ремонтируют ул. Черемушную в последний день срока 1 ноября. Ливневки строят с грустью на лице
Собчак предложила продавать алкоголь только людям с высшим образованием
6:15:34 11/1/2021
Собчак предложила продавать алкоголь только людям с высшим образованием
БердскВ Бердске станочник чуть не лишился мужского достоинства отлетевшей деревяшкой: Суд наказал директора «Ксилемы»
6:02:33 11/1/2021
В Бердске станочник чуть не лишился мужского достоинства отлетевшей деревяшкой: Суд наказал директора «Ксилемы»
В Минобре Новосибирской области сообщили об острой нехватке преподавателей
5:59:57 11/1/2021
В Минобре Новосибирской области сообщили об острой нехватке преподавателей
В России штрафы за долги по электроэнергии могут вырасти в два раза
5:36:46 11/1/2021
В России штрафы за долги по электроэнергии могут вырасти в два раза
Последствия сильной вспышки на Солнце были сняты из космоса
5:22:01 11/1/2021
Последствия сильной вспышки на Солнце были сняты из космоса
У трех знаков зодиака 1 ноября 2021 года будет очень тяжелый день
5:13:26 11/1/2021
У трех знаков зодиака 1 ноября 2021 года будет очень тяжелый день
В России для водителей введут новый штраф
5:12:35 11/1/2021
В России для водителей введут новый штраф
Категорические запреты в День всех святых: и что обязательно сделать 1 ноября
5:00:55 11/1/2021
Категорические запреты в День всех святых: и что обязательно сделать 1 ноября