Должность вице-губернатора по инфраструктурным проектам появилась в Новосибирской области

В Новосибирской области создана должность вице-губернатора по инфраструктурным проектам. Она появилась для того, что приводить крупные проекты в действие. Также сообщается, что бывший работник мэрии Новосибирска, занявший данную должность, будет осуществлять свою деятельность за счет инфраструктурных кредитов.
– Правительственная комиссия одобрила наши заявки на осуществление мероприятия за счет инфраструктурных и бюджетных кредитов. Тогда сразу число таких работ выросло. Нас ждет плодотворная работа до 2024 года. Будем развивать наш регион и вкладывать выделенные средства с умом. Я с сегодняшнего дня назначаю заместителем губернатора Новосибирской области Романа Александровича Теленчинова, – сообщил губернатор.
Сообщается, что ранее Теленчинов занимал должность начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии.