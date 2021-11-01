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В Бердске волонтер Вадим Назимов развозит продукты бедным россиянам в пандемию коронавируса: На счету 0 рублей

8:07:2611/1/2021,Алина Бурова
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Есть люди в сложнейшей жизненной ситуации. Только за эту осень Вадим Назимов помог 13 бердчанам.

Капитан III ранга Вадим Назимов командовал на торжественном митинге в честь Дня ВМФ. Фото: «Курьер.Среда»

Волонтер Вадим Назимов рассказал «Курьер.Среда», как производится помощь нуждающимся в Бердске.

Отметим, что Вадим зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov). Его знают многие жители города. Мужчина оказывает помощь с доставкой продуктов питания нуждающимся, ведь не у всех горожан, в силу каких-либо причин, есть возможность сходить в магазин и принести все необходимые продукты домой.

По словам Вадима, в Бердске много нуждающихся в помощи людей.

- В сентябре порядка 10 человек помогли. В октябре было 2-3 случая оказания помощи, - сказал волонтер Назимов.

Вадим Назимов продолжает сбор средств на помощь бердчанам. Сейчас на счету 0 рублей. Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора. Эту карту мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке
4276 1609 7158 3662 Галина Владимировна Коморникова

За перечисления средств и все покупки на эти деньги ниже будет предоставлен отчет и благодарность.

Напомним, что подобная акция под лозунгом «Корона не пройдет» проводилась с помощью «Курьер.Среда» и в 2020 году. Отчеты с поступившими средствами редакция освещала регулярно. Как заверил Вадим Назимов, средства были использованы по своему назначению и направлены на благотворительность.

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