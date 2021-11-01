В Бердске волонтер Вадим Назимов развозит продукты бедным россиянам в пандемию коронавируса: На счету 0 рублей

Волонтер Вадим Назимов рассказал «Курьер.Среда», как производится помощь нуждающимся в Бердске.
Отметим, что Вадим зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov). Его знают многие жители города. Мужчина оказывает помощь с доставкой продуктов питания нуждающимся, ведь не у всех горожан, в силу каких-либо причин, есть возможность сходить в магазин и принести все необходимые продукты домой.
По словам Вадима, в Бердске много нуждающихся в помощи людей.
- В сентябре порядка 10 человек помогли. В октябре было 2-3 случая оказания помощи, - сказал волонтер Назимов.
Вадим Назимов продолжает сбор средств на помощь бердчанам. Сейчас на счету 0 рублей. Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора. Эту карту мы открывали специально для таких ситуаций:
карточка в Сбербанке
4276 1609 7158 3662 Галина Владимировна Коморникова
За перечисления средств и все покупки на эти деньги ниже будет предоставлен отчет и благодарность.
Напомним, что подобная акция под лозунгом «Корона не пройдет» проводилась с помощью «Курьер.Среда» и в 2020 году. Отчеты с поступившими средствами редакция освещала регулярно. Как заверил Вадим Назимов, средства были использованы по своему назначению и направлены на благотворительность.