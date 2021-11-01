В Кызыле мать девочек, которых выбросили с балкона, была осуждена семь раз

В Кызыле приемная мать погибших 9 и 14-летних девочек, которых преступник выбросил из окна, была судима семь раз. Также женщина состояла на учете МВД по республике Хакасия. О своем переезде в Абакан женщина сообщила сотрудникам правоохранительных органов только в феврале, причиной поездки она заявила учебный процесс. О том, что она находится в Кызыле, полицейские не знали.
Девочек передали родной маме, но органы об этом не знали, это говорит о том, что взрослые были знакомы между собой, пишет Лента.ру со ссылкой на ведомство.
Также сообщается, что женщина была осуждена семь раз. В том числе за грабеж и хранение наркотических средств. По предварительным данным преступление совершил 23-летний съемщик квартиры у их матери. Сообщается, что преступник является уроженцем Тес-Хемского района.