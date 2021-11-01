Новолуние в Скорпионе: очень сложным будет Новолуние 5 ноября 2021 года – по каким причинам?

Новолуние произойдет 5 ноября в 00 часов 15 минут по времени Москвы. Спутник будет находиться в Скорпионе.
В этот день наступают вторые лунные сутки. В это время не рекомендуется перенапрягать мозг работой, а также следует избегать максимальных физических нагрузок. Это время лучше провести в спокойной обстановке.
Как провести новолуние с пользой.
В этот период многие люди остаются наедине с собой, со своими переживаниями и проблемами. Накануне новолуния лучше продумать список дел заранее, чтобы день прошел плодотворно.
Что сделать в новолуние.
1. Идеальное время для загадывания желаний и проведения ритуалов.
2. В это время стоит больше отдыхать.
3. Необходимо выразить Луне благодарность, за то, что вы имеете сейчас.
4. Проанализируйте свою жизнь и ошибки, которые вы совершили, старайтесь их больше не допускать.
5. Простите сегодня всех тех, кто вас обидел.
6. Хорошее время для визита к врачу, если к этому есть предпосылки.
7. День подойдет для починки бытовой техники.
8. Нелишним будет навести порядок в квартире и провести ревизию вещей, что уже не используется раздать или выкинуть.
9. Отличное время для заключения договоров и ведения переговоров.
10. Можно в этот день посетить парикмахера и изменить причёску.
11. Диета, начатая в этот день, быстро даст свои результаты.
12. Подходящее время для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками.
Что нельзя делать в новолуние.
1. Чрезмерно заниматься физической нагрузкой. 2. Проводить хирургическое вмешательство в организм. 3. Заниматься работой на земле. 4. Нельзя чрезмерно употреблять алкоголь и переедать. 5. Не стоит давать деньги в долг и самим занимать.