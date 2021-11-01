СК начал проверку по факту падения трех человек в яму с кипятком в Новосибирска

В Новосибирске следователи СК начали проверку по факту падения трех человек в яму с кипятком в лицее №12.
– После сообщений в СМИ о падении трех человек в яму с кипятком, следователи приступили к проверке по факту данного происшествия. ЧП произошло в Центральном районе города, – говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе СК сообщили издательству ТАСС, что два сотрудника СГК и слесарь проводили обследование теплового узла в лицее, в ходе выполнения данных работ в коридоре провалился пол и мужчины упали в яму с кипятком.
Сейчас все пострадавшие находится в реанимации в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в ожоговый центр.