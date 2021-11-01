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В Бердске тайный водитель сбил 18-летнюю девушку у дома №39 по ул. Дзержинского. Ее с травмами увезли в горбольницу

8:13:4211/1/2021
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Правоохранители разыскивают виновника аварии.

Правоохранители составили протокол и разыскивают нарушителя. Фото: ГИБДД

Вчера, 31 октября, в Бердске произошло серьезное ДТП. Авария случилась на улице Дзержинского. Как сообщили в правоохранительные органах, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Дзержинского со стороны Энгельса в сторону Пирогова. Напротив дома №39 по Дзержинского, прямо на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил девушку, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения машины.

В результате наезда 18-летняя девушка получила закрытый перелом костей правой стопы, ушиб мягких тканей волосистой части головы. С места аварии ее госпитализировали. Водитель скрылся. Стражи порядка пытаются выяснить его личность.

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сбили девушкуДТПавария
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