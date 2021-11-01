Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Власти Москвы проработают план по отказу от мигрантов на стройках

8:54:2311/1/2021
0

Эксперты считают, что число рабочих нужно сократить, а зарплату повысить.

Вице-мэр Москвы заявил о нехватке сотрудников на стройке. Фото: Pixabay.com

Правительство Москвы собирается подготовить план по решению проблемы нехватки

рабочих на стройке. Важной частью этого действия станет отказ от привлечения мигрантов в данную отрасль, сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства в интервью РБК.

По его словам, дефицит сотрудников в данном направлении составил порядка 40%. Политик связывает такие потери с расширением масштабов строительства и условиями пандемии коронавируса, из-за которых всем трудовым мигрантами пришлось вернуться на родину.
Также вице-мэр обратил внимание на то, что раньше профессия была популярна среди выходцев из Таджикистана, а сейчас Узбекистана и Киргизии. А заработная плата линейного строителя в столице составляет 50-60 тыс. рублей.

– Раньше зарплата была 30 тыс. рублей, а сейчас она выросла, но работать все равно никто не хочет, – считает Бочкарев.

Также он заявил, что для достижения результата в данном вопросе, необходимо сократить в 2-3 раза количество рабочих и повысить зарплату оставшимся сотрудникам.
Для воплощения идеи в жизнь, Бочкарев предложил обратить внимание на технологические возможности и использовать больше ресурсов и повысить уровень образования среди рабочих.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
строительствостройкамигрантыКовидНехватка сотрудников.Александр Бочкарев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нужно ли повысить уровень образования рабочим строительного направления?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Власти Москвы проработают план по отказу от мигрантов на стройках
8:54:23 11/1/2021
Власти Москвы проработают план по отказу от мигрантов на стройках
В Новосибирске водитель фуры умер за рулем и устроил ДТП
8:37:58 11/1/2021
В Новосибирске водитель фуры умер за рулем и устроил ДТП
«Могла убить сама»: Соседи раскрыли новые подробности о семье из Кызыла, где дядя выбросил двух племянниц из окна 8 этажа
8:14:04 11/1/2021
«Могла убить сама»: Соседи раскрыли новые подробности о семье из Кызыла, где дядя выбросил двух племянниц из окна 8 этажа
БердскВ Бердске тайный водитель сбил 18-летнюю девушку у дома №39 по ул. Дзержинского. Ее с травмами увезли в горбольницу
8:13:42 11/1/2021
В Бердске тайный водитель сбил 18-летнюю девушку у дома №39 по ул. Дзержинского. Ее с травмами увезли в горбольницу
Мать известного блогера скончалась от голода в красной зоне больницы
8:07:42 11/1/2021
Мать известного блогера скончалась от голода в красной зоне больницы
БердскВ Бердске волонтер Вадим Назимов развозит продукты бедным россиянам в пандемию коронавируса: На счету 0 рублей
8:07:26 11/1/2021
В Бердске волонтер Вадим Назимов развозит продукты бедным россиянам в пандемию коронавируса: На счету 0 рублей
В Новосибирской области от коронавируса скончались 15 человек за сутки 1 ноября
7:48:17 11/1/2021
В Новосибирской области от коронавируса скончались 15 человек за сутки 1 ноября
БердскКому из россиян оплатят нерабочие дни с 30 октября по двойному тарифу. Правила оплаты труда до 8 ноября 2021 года
7:41:46 11/1/2021
Кому из россиян оплатят нерабочие дни с 30 октября по двойному тарифу. Правила оплаты труда до 8 ноября 2021 года
Дмитрий Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса из-за коронавируса
7:36:08 11/1/2021
Дмитрий Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса из-за коронавируса
В токийском поезде произошел теракт: 17 человек пострадали
7:29:14 11/1/2021
В токийском поезде произошел теракт: 17 человек пострадали