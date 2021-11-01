Власти Москвы проработают план по отказу от мигрантов на стройках

Правительство Москвы собирается подготовить план по решению проблемы нехватки
рабочих на стройке. Важной частью этого действия станет отказ от привлечения мигрантов в данную отрасль, сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства в интервью РБК.
По его словам, дефицит сотрудников в данном направлении составил порядка 40%. Политик связывает такие потери с расширением масштабов строительства и условиями пандемии коронавируса, из-за которых всем трудовым мигрантами пришлось вернуться на родину.
Также вице-мэр обратил внимание на то, что раньше профессия была популярна среди выходцев из Таджикистана, а сейчас Узбекистана и Киргизии. А заработная плата линейного строителя в столице составляет 50-60 тыс. рублей.
– Раньше зарплата была 30 тыс. рублей, а сейчас она выросла, но работать все равно никто не хочет, – считает Бочкарев.
Также он заявил, что для достижения результата в данном вопросе, необходимо сократить в 2-3 раза количество рабочих и повысить зарплату оставшимся сотрудникам.
Для воплощения идеи в жизнь, Бочкарев предложил обратить внимание на технологические возможности и использовать больше ресурсов и повысить уровень образования среди рабочих.