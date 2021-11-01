Скончался пенсионер, из-за которого произошел взрыв в доме в Набережных Челнах

В Казани в одной больниц умер 70-летний Владимир Рочев. Мужчина был одним из подозреваемых в причастности к взрыву газа в квартире. Он скончался минувшей ночью. В результате взрыва Рочев получил ожоги на 85% поверхности тела. В больнице подозреваемый был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Владимир Рочев являлся хозяином квартиры, которая находится в Набережных Челнах по улице Татарстан. В ней произошел взрыв 25 октября на предпоследнем этаже четырехэтажного дома. В результате происшествия пострадали пять человек, одна из них скончалась в больнице.
Сообщается, что мужчина состоял на учете у врача-нарколога из-за алкоголизма. Он проживал один, а в 2010 году отказался от газоснабжения из-за чего газопровод в его квартире был перекрыт заглушками.