В России обнаружили два новых штамма коронавируса

В России обнаружено два случая заражения южноамериканским штаммом COVID-19 «мю» – выявлен в Колумбии в январе 2021 года. Также у одного пациента выявлен штамм «лямбда» – в конце сентября 2021 года обнаружен более, чем в 30 странах мира, сообщает об этом директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Несмотря на это, специалист заметил, что преобладает среди числа зараженных пациентов штамм «дельта». А кроме двух вышеуказанных видов вируса ВОЗ выделяет мутации вируса SARS-CoV-2 «альфа» (выявлен в Великобритании), "бета" (ЮАР), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия) (как вызывающие озабоченность).