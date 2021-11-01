Больше 40 тысяч зараженных коронавирусом выявили в России 1 ноября

В России за 24 часа было выявлено 40 402 случая COVID-19. А общее число заразившихся вирусом с начала пандемии выросло до 8 554 192 человек, такая информация появилась на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 1 ноября.
За день да этого было зафиксировано 40 993 случая по стране. Лидирует по числу зараженных столица, там за сутки было выявлено 7103 пациента с положительным ПЦР-тестом. На втором месте расположился Санкт-Петербург - 3250. Замыкает тройку лидеров Московская область - 2866. Самый меньший показатель в Чукотском автономном округе, там за 24 часа коронавирусом заболели 18 человек.
Скончались в России за сутки 1155 человек. А всего с момента начала пандемии умерли 239 693 человека.
Выздороветь за сутки удалось 23 187 пациентам, а за все время пандемии – 7 381 726.
Коллективный иммунитет вырос до 46,8%. А общее число привитых граждан двумя вакцинами составляет 50 960 796 человек.