В Новосибирске семиклассницу поставят на учет в ПДН после жестокого избиения одноклассницы

История о жестоком избиении в гимназии №8, расположенной в Первомайском районе Новосибирска расследуется правоохранительными органами. Теперь стало известно, что семиклассницу, избивавшую и унижавшую свою одноклассницу, поставят на учет в ПДН, а ее родителей привлекут к ответственности.
Как ранее писали в «Курьер.Среда» в новосибирской гимназии была избита ученица 7 класса, драка была снята на телефон и выложена в соцсети, что и стало началом разбирательства. Теперь мама пострадавшей написала заявление в полицию, так как девочке пришлось обращаться в больницу после избиения.
Сообщалось, что травля школьницы происходит не в первый раз, ребенок постоянно испытывает унижения и оскорбления со стороны одноклассников. Инцидентом занялись прокуратура региона, Следственный комитет и департамент образования.
На прошедшей неделе случай избиения в школе был не единичными - в Бердске семикласснику проломили лобную кость. Происшествие произошло в тот же день в школе №3 «Пеликан».