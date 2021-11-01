Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске семиклассницу поставят на учет в ПДН после жестокого избиения одноклассницы

10:45:3211/1/2021
0

Родителей школьницы привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери.

В 8 г8имназии Новосибирска проходят проверки после инцидента с дракой. Фото: yandex.ru/maps

История о жестоком избиении в гимназии №8, расположенной в Первомайском районе Новосибирска расследуется правоохранительными органами. Теперь стало известно, что семиклассницу, избивавшую и унижавшую свою одноклассницу, поставят на учет в ПДН, а ее родителей привлекут к ответственности.

Как ранее писали в «Курьер.Среда» в новосибирской гимназии была избита ученица 7 класса, драка была снята на телефон и выложена в соцсети, что и стало началом разбирательства. Теперь мама пострадавшей написала заявление в полицию, так как девочке пришлось обращаться в больницу после избиения.

Сообщалось, что травля школьницы происходит не в первый раз, ребенок постоянно испытывает унижения и оскорбления со стороны одноклассников. Инцидентом занялись прокуратура региона, Следственный комитет и департамент образования.

На прошедшей неделе случай избиения в школе был не единичными - в Бердске семикласснику проломили лобную кость. Происшествие произошло в тот же день в школе №3 «Пеликан».

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дракаиздевательствабуллингпостановка на учет в ПДН
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Перестанут издеваться над школьницей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирске семиклассницу поставят на учет в ПДН после жестокого избиения одноклассницы
10:45:32 11/1/2021
В Новосибирске семиклассницу поставят на учет в ПДН после жестокого избиения одноклассницы
В России могут ввести скидку на общественный транспорт для привитых
10:29:05 11/1/2021
В России могут ввести скидку на общественный транспорт для привитых
Больше 40 тысяч зараженных коронавирусом выявили в России 1 ноября
10:11:39 11/1/2021
Больше 40 тысяч зараженных коронавирусом выявили в России 1 ноября
СК начал проверку по факту падения трех человек в яму с кипятком в Новосибирска
9:55:26 11/1/2021
СК начал проверку по факту падения трех человек в яму с кипятком в Новосибирска
В России обнаружили два новых штамма коронавируса
9:39:28 11/1/2021
В России обнаружили два новых штамма коронавируса
Бердск«Администрация отдыхает»: В Бердске молодежь устроила безудержный дрифт перед мэрией на ВАЗ-2105. Крутились два часа
9:28:25 11/1/2021
«Администрация отдыхает»: В Бердске молодежь устроила безудержный дрифт перед мэрией на ВАЗ-2105. Крутились два часа
В Ленинградской области в жилом доме произошел взрыв. Есть погибшие
9:20:08 11/1/2021
В Ленинградской области в жилом доме произошел взрыв. Есть погибшие
Скончался пенсионер, из-за которого произошел взрыв в доме в Набережных Челнах
9:10:07 11/1/2021
Скончался пенсионер, из-за которого произошел взрыв в доме в Набережных Челнах
Власти Москвы проработают план по отказу от мигрантов на стройках
8:54:23 11/1/2021
Власти Москвы проработают план по отказу от мигрантов на стройках
В Новосибирске водитель фуры умер за рулем и устроил ДТП
8:37:58 11/1/2021
В Новосибирске водитель фуры умер за рулем и устроил ДТП