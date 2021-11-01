В России могут ввести скидку на общественный транспорт для привитых

В России предложили ввести скидку в 50% от стоимости проезда в общественном транспорте для вакцинированных граждан. Такое предложение поступило от депутат Госдумы Василия Власова в адрес руководителя Министерства труда и социальной защиты России Антона Котякова.
Член парламента заявил, что региональные правители решили ограничить в работе некоторые коммерческие и государственные организации, а где-то приостановили даже работы общественного транспорта.
Также Власов напомнил о том, что представители правительства России всеми силами поддерживают и мотивируют россиян к вакцинации от коронавируса, такое решение со стороны чинов объясняется стремлением к выработке коллективного иммунитета, пишет «Москва 24».
– Исходя из вышеуказанного, прошу вас предоставить скидки в размере 50% всем привитым гражданам. Предлагаю сохранить действительность данной скидки на шесть месяцев со дня прохождения вакцинации, – пишет Власов.
Депутат считает, что денежная скидка станет отличной мотивацией для большинства жителей страны, которые на регулярной основе пользуются общественным транспортом.