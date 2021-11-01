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В России могут ввести скидку на общественный транспорт для привитых

10:29:0511/1/2021
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Депутат считает, что денежная скидка станет отличной мотивацией для большинства жителей страны.

Скидку для вакцинированных граждан предложили ввести в России. Фото: Pixabay.com

В России предложили ввести скидку в 50% от стоимости проезда в общественном транспорте для вакцинированных граждан. Такое предложение поступило от депутат Госдумы Василия Власова в адрес руководителя Министерства труда и социальной защиты России Антона Котякова.

Член парламента заявил, что региональные правители решили ограничить в работе некоторые коммерческие и государственные организации, а где-то приостановили даже работы общественного транспорта.

Также Власов напомнил о том, что представители правительства России всеми силами поддерживают и мотивируют россиян к вакцинации от коронавируса, такое решение со стороны чинов объясняется стремлением к выработке коллективного иммунитета, пишет «Москва 24».

– Исходя из вышеуказанного, прошу вас предоставить скидки в размере 50% всем привитым гражданам. Предлагаю сохранить действительность данной скидки на шесть месяцев со дня прохождения вакцинации, – пишет Власов.

Депутат считает, что денежная скидка станет отличной мотивацией для большинства жителей страны, которые на регулярной основе пользуются общественным транспортом.

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общественный транспорткоронавирусКовид
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