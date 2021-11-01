Трех женщин заподозрили в колдовстве в Грозном: У мусульман оккультизм - страшный грех

В Грозном трех местных жительниц доставили в отделение полиции после того, как их «выявили» служащие моторизованного батальона «Юг» Росгвардии совместно с грозненским отделением полиции. Об этом стало известно из сюжета, показанного на территории Чечни телекомпанией ГТРК «Грозный». В нем указано, что задержанными провели «профилактическую беседу».
В есть кадры, как одна из «колдуний» ввела другую в транс. Главный врач Центра исламской медицины Адам Эльджуркаев провел обследование женщины в трансе. Он разговаривал с ней, пока она описывала ему свои странные видения. Одна женщина рассказала, что привезла из Калмыкии волшебный камень. По ее словам, он усиливает свои свойства, если его поместить в аквариум. Другая колдунья рассказала, что в своей работе использует христианские молитвы. Врач при этом подчеркнул, что это работает только на христианах.
В Чечне преследование лиц, занимающихся оккультизмом, приобретает все более широкий размах. С 2013 года начались случаи задержания подозреваемых в колдовстве, а с 2019 они стали более частыми.
Одержимость «джиннами» - так в исламе называют злых духов — один из самых страшных грехов. Задержанные потом публично раскаиваются и извиняются на камеру.