В Екатеринбурге прохожего избили битами семь человек

В Екатеринбурге семь мужчин с битами набросились на прохожего и гнали его по улице. Избиение произошло на улице Щербакова в Чкаловской районе в ночь на 1 ноября.
- Прибывший на место наряд обнаружил, что конфликтующие покинули район. Заявлений и сообщений от возможных потерпевших не поступало, соответствующих сведений из медицинских учреждений тоже не зарегистрировано, — прокомментировали в полиции для Znak.com.
Кадры об инциденте опубликованы в паблике в «ВКонтакте». Очевидица из дома на улице сняла, как жертва в белой куртке попала под удары битами. После мужчина стал убегать от нападавших, а те за ним гнались по проезжей части улицы.