В Новосибирске подозреваемого в убийстве таксиста на кладбище суд арестовал на два месяца

В Новосибирске идет расследование преступления, которое обнаружилось после исчезновения 29-летнего мужчины. Заявление о пропавшем поступило 30 октября, после того, как он, работавший таксистом, не вернулся из вечерней поездки на машине, сообщал "Курьер.Среда".
- Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 56-летнего местного жителя, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщают в СУ СКР по региону.
Как стало известно сотрудникам СК, 29 октября 29-летний местный житель по просьбе своего знакомого приехал на машине на Заельцовское кладбище, расположенное на Мочищенском шоссе. Между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес мужчине телесные повреждения тупым твердым предметом, а затем задушил его. После убийства подозреваемый спрятал тело в багажник автомобиля и вывез его в район улицы Ипподромской.
Сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на след подозреваемого и задержали его. Мужчина частично признал вину, он будет находиться под стражей во время расследования. Суд арестовал его на два месяца.
- В настоящее время по делу выполнен необходимый объем первоначальных следственных и процессуальных действий, назначены судебные экспертизы. Следователем территориального следственного органа фигуранту по делу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, - добавили в СК.