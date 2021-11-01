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В Новосибирске подозреваемого в убийстве таксиста на кладбище суд арестовал на два месяца

1:44:2111/1/2021
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Фигурант по делу нанес знакомому удар тупым твердым предметом, а затем задушил его. После убийства подозреваемый спрятал тело в багажник автомобиля и вывез его в район улицы Ипподромской.

56-летний подозреваемый в убийстве дает показания в СК. Фото СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске идет расследование преступления, которое обнаружилось после исчезновения 29-летнего мужчины. Заявление о пропавшем поступило 30 октября, после того, как он, работавший таксистом, не вернулся из вечерней поездки на машине, сообщал "Курьер.Среда".

- Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 56-летнего местного жителя, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщают в СУ СКР по региону.

Как стало известно сотрудникам СК, 29 октября 29-летний местный житель по просьбе своего знакомого приехал на машине на Заельцовское кладбище, расположенное на  Мочищенском шоссе. Между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес мужчине телесные повреждения тупым твердым предметом, а затем задушил его. После убийства подозреваемый спрятал тело в багажник автомобиля и вывез его в район улицы Ипподромской.

Сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на след подозреваемого и задержали его. Мужчина частично признал вину, он будет находиться под стражей во время расследования. Суд арестовал его на два месяца.

- В настоящее время по делу выполнен необходимый объем первоначальных следственных и процессуальных действий, назначены судебные экспертизы. Следователем территориального следственного органа фигуранту по делу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, - добавили в СК.

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