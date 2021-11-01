Путин предложил посмотреть в прицел на зашедший в Черное море корабль США

Президент России Владимир Путин, открывая 1 ноября серию совещаний по оборонной теме в Сочи, заявил, что на вошедший в Черное море американский корабль можно посмотреть в бинокль или прицел средств обороны, передает ТАСС.
"Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - высказался глава государства.
По его словам, систему воздушно-космической обороны РФ нужно продолжать совершенствовать. Такая необходимость вызвана разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, которые обладают высокими скоростными характеристиками.
"Этого требует и общеполитическая обстановка, в том числе и растущая интенсивность авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием", - отметил Путин.
Как сообщил в понедельник в Twitter флот ВМС США, флагманский командный корабль Mount Whitney выдвинулся в Черное море для совместных операций с силами НАТО.