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Путин предложил посмотреть в прицел на зашедший в Черное море корабль США

1:54:4511/1/2021
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Президент подчеркнул, что систему воздушно-космической обороны России нужно продолжать совершенствовать.

Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел. Фото: Кремлин.ру

Президент России Владимир Путин, открывая 1 ноября серию совещаний по оборонной теме в Сочи, заявил, что на вошедший в Черное море американский корабль можно посмотреть в бинокль или прицел средств обороны, передает ТАСС.

"Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - высказался глава государства.

По его словам, систему воздушно-космической обороны РФ нужно продолжать совершенствовать. Такая необходимость вызвана разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, которые обладают высокими скоростными характеристиками.

"Этого требует и общеполитическая обстановка, в том числе и растущая интенсивность авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием", - отметил Путин.

Как сообщил в понедельник в Twitter флот ВМС США, флагманский командный корабль Mount Whitney выдвинулся в Черное море для совместных операций с силами НАТО.

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