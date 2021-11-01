В Новосибирске хирурги удалили из груди пациентки гигантскую опухоль размером с кулак

В Новосибирске у женщины удалили из груди гигантскую опухоль размером с хороший кулак. Операцию провела команда хирургов, опухоль была расположена в грудной клетке рядом с позвоночником, сообщают в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии (ННИИТО) имени Цивьяна.
В институте пояснили, что образование обнаружили случайно: во время обследований по поводу гинекологической операции. Рентгенография показала затемнение в левой половине грудной клетки. При этом пациентка никогда не жаловалась на неприятные ощущения.
Данные образования — невриномы - не так уж и редки, но обычно они растут из нервных структур спинного мозга. Однако в данном случае гигантское образование находилось непосредственно в плевральной полости, а со спинным мозгом никак не было связано.
В Институте отметили, что состояние пациентки могло быть намного хуже, если бы вовремя не обнаружили и не удалили опухоль - она еще больше увеличилась бы в размерах, сильнее приросла к другим органам. Прооперированная женщина до утра пробыла в реанимации и днем уже перешла в палату. В настоящее время она готовится к выписке и чувствует себя нормально.