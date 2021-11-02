Секретный способ сделать красивое селфи при помощи языка: вот как надо!

Ваши селфи станут в разы лучше, если вы воспользуетесь этим быстрым трюком. Использование языка может сделать вас более «фотогеничным», пишет thesun.co.uk.
Позировать для фотографии иногда бывает неудобно - вы улыбаетесь, говорите «сыр» и ждете, пока тот, кто сделает снимок, не скажет, что можно снова двигаться.
И как бы вы ни старались выглядеть идеально сочетанием смайлика и естественности, довольно часто полученный снимок может быть совершенно противоположным.
Но кажется, что есть быстрый и простой способ добиться идеальной фотогеничной улыбки - и все зависит от вашего языка.
Приложив язык к нёбу, прямо за зубами, при улыбке для фотографии полученное выражение выглядит расслабленным и менее натянутым, чем если бы вы этого не делали.
Это также имеет эффект похудания на вашем лице, поскольку это сужает область под подбородком, создавая впечатление более «точеного» и молодого вида в целом.