Почему диета не работает: доктор назвал настоящую причину - сила воли тут ни при чём

В Великобритании одни из самых высоких показателей ожирения в мире, и с тех пор, как Борис Джонсон столкнулся с Covid-19, появилось множество инициатив по решению этой проблемы.
Это включает в себя недавно объявленный план выдачи купонов на одежду людям с избыточным весом и бесплатных поездок в тематические парки, если они достигнут определенных целей в отношении здоровья, пишет dailymail.co.uk.
Но сколько из этих инициатив действительно изменит ситуацию? Боюсь, их слишком мало.
Возьмем, к примеру, план по снижению веса NHS, который вы можете бесплатно загрузить в виде приложения на свой телефон. Это круто, и на его разработку явно потрачено много денег. Но эффективно ли оно помогает людям похудеть?
Ответ, согласно недавнему исследованию Оксфордского университета, - решительное «нет».
Для исследования ученые набрали 512 пациентов со средним индексом массы тела (ИМТ) 35, что поместило их в категорию "ожирение'', и случайным образом распределили их по одной из трех программ по снижению веса: план по снижению веса NHS, похудение. World Online (который предлагает стандартные советы по контролю калорий) и Rosemary Online (который больше не существует).
Была также контрольная группа, которую попросили продолжить как обычно.
Участники должны были придерживаться назначенной им программы в течение восьми недель, а затем отчитываться о том, сколько веса они потеряли.
Результаты были неутешительными. Люди, следующие плану NHS, потеряли в среднем менее 3 фунтов (1,3 кг), что было примерно таким же, как и в контрольной группе, в то время как те, кто был направлен в Slimming World, потеряли 3,7 фунта (1,7 кг), а те, кто следовал за Rosemary Online, потеряли 5 фунтов ( 2,3 кг).
Исследователи пришли к выводу, что принуждение пациентов к выполнению этих программ в лучшем случае «лишь незначительно лучше, чем отсутствие вмешательства».
Так почему же изменения были такими незначительными? Я скачал приложение NHS и посмотрел.
Существует множество разумных советов, и я являюсь поклонником его бесплатных программ упражнений, но я был разочарован, увидев, что многие из предложенных рецептов были действительно с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов.
Что касается молочных продуктов, для похудения рекомендуется употреблять обезжиренное молоко и обезжиренный йогурт.
Однако мы давно знаем, что диета с низким содержанием жиров - не лучший способ похудеть или улучшить здоровье.
В исследовании под названием Predimed 7 447 испанцев с избыточным весом были случайным образом распределены либо на диету с низким содержанием жиров, либо на средиземноморскую диету, где они получали 40 процентов своих калорий в виде жира, в основном жирной рыбы, орехов, оливкового масла и молочных продуктов.
Испытание должно было длиться шесть лет, но было преждевременно остановлено, потому что те, кто придерживался средиземноморской диеты с высоким содержанием жиров, чувствовали себя намного лучше: на 30 процентов меньше сердечных приступов и инсультов и на 50 процентов снизился риск развития диабета 2 типа. по сравнению с теми, кто придерживается диеты с низким содержанием жиров.
Другие исследования также показали несостоятельность подхода с низким содержанием жиров.
Испытание по изменению диеты в рамках Инициативы по охране здоровья женщин, начавшееся в 1993 году, охватило 48 000 американских женщин, которых случайным образом распределили либо на диету с низким содержанием жиров, либо на продолжение своих обычных пищевых привычек.
Те, кого попросили избавиться от лишнего жира, получили всестороннюю консультацию и поддержку. И, ура, им удалось значительно снизить потребление жира.
Но когда через восемь лет исследование было остановлено, те, кто перестал потреблять жир, оказались не более здоровыми, чем контрольная группа, когда дело доходило до потери веса, сердечных заболеваний или рака.
Что касается молочных продуктов, не только нет убедительных доказательств того, что нежирные версии более полезны для здоровья, но и появляется все больше свидетельств того, что полножирные версии лучше для вас.
В исследовании, опубликованном в прошлом месяце, шведские исследователи оценили влияние употребления жирных молочных продуктов на более чем 4500 добровольцев среднего возраста.
Чтобы точно измерить, сколько они потребляли, добровольцы проверили кровь на уровень двух жирных кислот, называемых гептадекановой кислотой и транс-пальмитолеиновой кислотой, которые содержатся почти исключительно в молочных жирах.
Затем за волонтерами наблюдали более 16 лет. Оказалось, что у крупнейших потребителей жирных молочных продуктов меньше всего сердечных приступов и инсультов.
Как отмечают исследователи, это не было случайностью, потому что их результаты аналогичны результатам других исследований с участием более 42000 человек, проведенных в странах, включая США, Великобританию и Данию.
Что касается веса, другие исследования показали, что люди, которые едят жирные молочные продукты, обычно худеют и реже страдают ожирением, чем те, кто этого не делает - вероятно, потому, что жир более насыщает, чем углеводы.
Хотя, к сожалению, это не дает вам права есть огромное количество сыра.
Однако, если вы хотите похудеть прилично, я имею в виду половину камня или больше, тогда становится все более очевидным, что переход на стандартную медленную и стабильную диету с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов вряд ли поможет привести к успеху.
Исследование оксфордской группы, которая выполнила описанное мною ранее исследование, в котором пациентам предлагалось попробовать низкоуглеводный подход с потреблением 800-1000 калорий, привело к средней потере веса за восемь недель на 9,5 кг (1 7 фунтов) и значительное улучшение уровня сахара в крови - изменения, которые были намного больше, чем в контрольной группе, предлагали стандартные рекомендации NHS по здоровому питанию.