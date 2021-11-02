Симптомы Паркинсона могут проявиться за 20 лет до диагноза: предупреждение эксперта

От болезни Паркинсона страдают 145 000 британцев, у которых было диагностировано это заболевание. Знание симптомов, на которые следует обратить внимание, может помочь в более ранней диагностике, но каковы первые предупреждающие признаки?
Болезнь Паркинсона - самое быстрорастущее неврологическое заболевание в мире; По оценкам агентства Parkinson's UK, у каждого 37 британца будет диагностировано это заболевание в течение жизни. Хотя лечения нет, исследования этого состояния показали, что некоторые симптомы могут начаться за 20 лет до постановки диагноза. Эксперт объясняет текущие исследования болезни Паркинсона и ранние симптомы, на которые следует обратить внимание, пишет EXPRESS.
Многие люди слышали о болезни Паркинсона, но немногие знают симптомы, на которые следует обратить внимание, которые могут привести к диагностике Паркинсона.
Хотя наиболее известным симптомом является развитие тремора, существует гораздо больше симптомов болезни Паркинсона. Некоторые симптомы влияют на движение, а некоторые нет, но исследования показывают, что болезнь Паркинсона может развиться за 10, 15 или даже 20 лет до постановки диагноза.
Доктор Аластер Нойс, старший невролог-консультант Barts Health NHS Trust и руководитель отдела профилактической неврологии Института здоровья населения Уилсона, специализируется на факторах, повышающих вероятность развития болезни Паркинсона у людей.
Доктор Нойс объясняет: «Мы знаем, что до того, как людям поставят диагноз, они консультируются со своими терапевтами по целому ряду различных симптомов в течение 10 - даже 20 лет - до постановки диагноза.
«Сюда входят такие вещи, как запор, изменения в привычках кишечника, беспокойство, депрессия, изменения обоняния, нарушения сна. Иногда у людей появляются двигательные симптомы, тремор или скованность за много лет до того, как им будет поставлен окончательный диагноз, но по какой-то причине признаки и симптомы, которые позволяют нам поставить диагноз болезни Паркинсона, еще не установлены в достаточной степени, и поэтому они не мне не поставили диагноз".
Чтобы поставить диагноз болезни Паркинсона, вам необходимо сначала рассказать своему терапевту «историю», которую объясняет доктор Нойс.
В случае болезни Паркинсона - постепенное появление симптомов и «прогрессирующие изменения движений, которые могут быть замедленными, скованностью и тремором». Затем следует неврологическое обследование для выявления других признаков болезни Паркинсона, которое будет проводиться у специалиста.
В соответствии с рекомендациями Национального института клинического совершенства (NICE) при подозрении на болезнь Паркинсона пациента направляют к специалисту для обследования и диагностики.
Однако исследования показали, что даже у людей, у которых недавно была диагностирована болезнь Паркинсона, в их мозгу произошли значительные изменения.
Доктор Нойс говорит: «Если люди умирают вскоре после постановки диагноза, вы можете увидеть, что наиболее пораженные участки мозга уже потеряли от 50 до 60 процентов клеток в этой части мозга. Это говорит о том, что болезнь продолжалась довольно долго, прежде чем людям был поставлен диагноз. Если вы посмотрите в мозг людей, у которых не было диагноза болезни Паркинсона, около 10 процентов, казалось бы, здоровых пожилых людей имеют некоторые изменения болезни Паркинсона, но, насколько нам известно, у них не было симптомов болезни Паркинсона."
Каковы наиболее частые ранние симптомы болезни Паркинсона?Хотя симптомы болезни Паркинсона различаются, согласно данным Parkinson's UK, это наиболее распространенные симптомы болезни Паркинсона:
- Тремор.
- Жесткость.
- Замедленность движений.
- Легкие проблемы с памятью и мышлением.
- Проблемы со сном.
- Боль.
- Проблемы с психическим здоровьем, включая тревогу и депрессию.
Болезнь Паркинсона хорошо известна тем, что влияет на движения человека, но меньше людей знают о группе «немоторных» симптомов.
Немоторные симптомы, иногда называемые «невидимыми» симптомами болезни Паркинсона, могут включать:
- Усталость.
- Низкое кровяное давление.
- Проблемы с мочевым пузырем и кишечником.
- Проблемы с потоотделением.
- Изменения обоняния.
- Проблемы со сном.
Ранняя диагностика болезни Паркинсона может помочь человеку на раннем этапе обратиться за помощью к специалисту, что должно помочь облегчить его симптомы.
Доктор Нойс говорит: «Болезнь Паркинсона не излечима, но поддается лечению. Поэтому, если у людей есть симптомы, мы можем дать им лечение, чтобы облегчить их симптомы».
Помимо улучшения неприятных симптомов болезни Паркинсона, возможность видеть людей с ранней стадией болезни Паркинсона может способствовать развитию исследований в области вмешательства и эффективного лечения.
Как подчеркивает доктор Нойс, ранние симптомы болезни Паркинсона могут невероятно различаться у разных пациентов.
Жалобы на запор, который может быть симптомом болезни Паркинсона, могут быть вызваны целым рядом различных причин.
Доктор Нойс добавляет, что один из распространенных ранних симптомов - потеря обоняния.
Он говорит: «Люди часто не знают, что они потеряли обоняние, но люди, у которых обоняние проверено, и оно ненормально, и нет другой причины, подвергаются более высокому риску нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона».
Если у вас есть какие-либо симптомы, касающиеся вас, или вы думаете, что это может быть болезнь Паркинсона, вам следует как можно скорее поговорить со своим терапевтом.