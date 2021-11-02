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Магнитная буря 2 ноября 2021: геомагнитные волнения постепенно приходят в норму сегодня

10:45:3511/1/2021,София Мальцева
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Чтобы легче переносить тяжелые периоды, начните со здорового питания.

Солнечная вспышка принесет очередную бурю сегодня. Фото: Pixabay.com

2 ноября трехдневная буря частично заденет этот день. Ожидается, что сегодня волнения магнитосферы сойдет на нет. Последний геоудар силой в три балла, придет на нашу планету в 4 утра по новосибирскому времени, и продержится три часа. После чего магнитное поле должно прийти в норму.

В число страдающих от воздействия магнитных бурь, попадают люди с хроническими и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилые люди, и с повышенным давлением. А также те, у кого слабая нервная система и просто метеочувствительные люди. Такие люди могут испытывать сонливость, озноб и проблемы с концентрацией внимания. При тяжелой форме такой проблемы отмечаются головные боли типа мигрени.

Какие симптомы у наших читателей?

- Головокружение, усталость.

- Давление скачет, напряжение нервное.

- Голова болит, настроение плохое.

- Внутренняя дрожь, постоянная усталость.

- Весь день напряжение, в висках пульсирует.

Чтобы легче переносить тяжелые периоды, начните со здорового питания. Ешьте как можно больше фруктов. Они благотворно влияют на общее состояние нервной системы. И не забывайте и о меде – он прекрасно успокаивает, расслабляет, снимает стресс. Его можно добавить в теплый чай с мятой, и выпить перед сном.

Кроме того, включите в свой рацион принимать витамин В1. Это очень важно для работы мозга. Он содержится в ржаном хлебе, фасоли, печени.

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