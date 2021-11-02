Магнитная буря 2 ноября 2021: геомагнитные волнения постепенно приходят в норму сегодня

2 ноября трехдневная буря частично заденет этот день. Ожидается, что сегодня волнения магнитосферы сойдет на нет. Последний геоудар силой в три балла, придет на нашу планету в 4 утра по новосибирскому времени, и продержится три часа. После чего магнитное поле должно прийти в норму.
В число страдающих от воздействия магнитных бурь, попадают люди с хроническими и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилые люди, и с повышенным давлением. А также те, у кого слабая нервная система и просто метеочувствительные люди. Такие люди могут испытывать сонливость, озноб и проблемы с концентрацией внимания. При тяжелой форме такой проблемы отмечаются головные боли типа мигрени.
Какие симптомы у наших читателей?
- Головокружение, усталость.
- Давление скачет, напряжение нервное.
- Голова болит, настроение плохое.
- Внутренняя дрожь, постоянная усталость.
- Весь день напряжение, в висках пульсирует.
Чтобы легче переносить тяжелые периоды, начните со здорового питания. Ешьте как можно больше фруктов. Они благотворно влияют на общее состояние нервной системы. И не забывайте и о меде – он прекрасно успокаивает, расслабляет, снимает стресс. Его можно добавить в теплый чай с мятой, и выпить перед сном.
Кроме того, включите в свой рацион принимать витамин В1. Это очень важно для работы мозга. Он содержится в ржаном хлебе, фасоли, печени.