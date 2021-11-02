Погода в Бердске 2 ноября 2021: настоящая зима наступила на улицах города сегодня, пора одеваться еще теплее

Во вторник, 2 ноября, в Бердске будет значительное понижение температурного фона, а также снег и гололедица.
С утра в городе температура воздуха составит -6 градусов, в обед похолодает до -9, а вечером понизится до -12 по Цельсию. Ветер подует северный 3,7 м/c. При относительной влажности воздуха 77%. Атмосферное давление повысится и составит 747 мм ртутного столба.
В этот день отмечается народно-христианский праздник Артемьев день. В православии чтят память святого Артемия Антиохийского, который был военачальником. Он считается покровителем атаманов. В эту дату ремонтировали заборы и ограждения для защиты от дикого зверя. Атаманам дарили подарки и устраивали пиры.
По преданию, Артемий усердной службой заслужил должность наместника Египта. Вскоре после смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который инициировал сильные гонения в отношении сторонников христианской веры. Артемий, в свою очередь, выступил с критикой этой политики, за что был арестован и казнен.
День выбирали для рубки капусты, для чего женщины собирались, совместно рубили, а потом квасили капусту. Квашеная капуста была на столе в каждом доме. Для мужчин этот день был хороший, чтобы починить ограждения и заборы.