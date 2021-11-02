Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 2 ноября 2021: настоящая зима наступила на улицах города сегодня, пора одеваться еще теплее

11:30:4111/1/2021
0

День выбирали для рубки капусты, для чего женщины собирались, совместно рубили, а потом квасили капусту.

В этот день ожидается снег. Фото: Pixabay.com

Во вторник, 2 ноября, в Бердске будет значительное понижение температурного фона, а также снег и гололедица.

С утра в городе температура воздуха составит -6 градусов, в обед похолодает до -9, а вечером понизится до -12 по Цельсию. Ветер подует северный 3,7 м/c. При относительной влажности воздуха 77%. Атмосферное давление повысится и составит 747 мм ртутного столба.

В этот день отмечается народно-христианский праздник Артемьев день. В православии чтят память святого Артемия Антиохийского, который был военачальником. Он считается покровителем атаманов. В эту дату ремонтировали заборы и ограждения для защиты от дикого зверя. Атаманам дарили подарки и устраивали пиры.

По преданию, Артемий усердной службой заслужил должность наместника Египта. Вскоре после смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который инициировал сильные гонения в отношении сторонников христианской веры. Артемий, в свою очередь, выступил с критикой этой политики, за что был арестован и казнен.

День выбирали для рубки капусты, для чего женщины собирались, совместно рубили, а потом квасили капусту. Квашеная капуста была на столе в каждом доме. Для мужчин этот день был хороший, чтобы починить ограждения и заборы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипогода в бердскеприметы Атаманов день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам погода?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПогода в Бердске 2 ноября 2021: настоящая зима наступила на улицах города сегодня, пора одеваться еще теплее
11:30:41 11/1/2021
Погода в Бердске 2 ноября 2021: настоящая зима наступила на улицах города сегодня, пора одеваться еще теплее
Какой сегодня церковный праздник 2 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:19 11/1/2021
Какой сегодня церковный праздник 2 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Секретный способ сделать красивое селфи при помощи языка: вот как надо!
11:00:59 11/1/2021
Секретный способ сделать красивое селфи при помощи языка: вот как надо!
Магнитная буря 2 ноября 2021: геомагнитные волнения постепенно приходят в норму сегодня
10:45:35 11/1/2021
Магнитная буря 2 ноября 2021: геомагнитные волнения постепенно приходят в норму сегодня
Почему диета не работает: доктор назвал настоящую причину - сила воли тут ни при чём
10:30:15 11/1/2021
Почему диета не работает: доктор назвал настоящую причину - сила воли тут ни при чём
Как лучше спать: совет диетолога о напитках - что и чем заменить?
10:00:38 11/1/2021
Как лучше спать: совет диетолога о напитках - что и чем заменить?
Почему наши воспоминания часто искажены? Ученые нашли интересный ответ в работе мозга
9:30:11 11/1/2021
Почему наши воспоминания часто искажены? Ученые нашли интересный ответ в работе мозга
Чудодейственная молитва на замужество в День Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября: читать каждой девушке по несколько раз в день
9:15:48 11/1/2021
Чудодейственная молитва на замужество в День Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября: читать каждой девушке по несколько раз в день
Массовая продажа оружия в США в пандемию коронавируса привела к неутешительному выводу
9:00:16 11/1/2021
Массовая продажа оружия в США в пандемию коронавируса привела к неутешительному выводу
Как определить уровень стресса: он нормальный или стоит опасаться депрессии?
8:30:17 11/1/2021
Как определить уровень стресса: он нормальный или стоит опасаться депрессии?