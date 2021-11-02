Массовая продажа оружия в США в пандемию коронавируса привела к неутешительному выводу

Согласно исследованию Рутгерса, люди, купившие огнестрельное оружие во время резкого роста покупок в 2020–2021 годах, особенно те, кто покупает впервые, были более склонны к мысли о самоубийстве. Исследование появится в JAMA Network Open, пишет Medical Xpress.
Исследователи опросили 6404 взрослых из Нью-Джерси, Миннесоты и Миссисипи и обнаружили, что частые покупатели чаще, чем другие владельцы огнестрельного и не огнестрельного оружия, сообщали о суицидальных мыслях в течение своей жизни, в предыдущем году и в предыдущем месяце. Хотя доступ к огнестрельному оружию связан с риском самоубийства, исследование показало, что владельцы огнестрельного оружия, впервые купившие его в этот период, с большей вероятностью, чем состоявшиеся владельцы огнестрельного оружия, сообщали о суицидных идеях на протяжении всей жизни и в прошлом году.
Согласно исследованию, около 6 процентов жителей США приобрели огнестрельное оружие в период с марта 2020 года по середину июля 2020 года. Из них 34 процента были покупателями впервые, что выше обычного. Страны, участвовавшие в исследовании, были выбраны из-за их разницы в географии, демографии, политическом климате, уровне владения огнестрельным оружием, законах о покупке огнестрельного оружия, уровне насилия с применением огнестрельного оружия и культуре.
Этот беспрецедентный рост продаж огнестрельного оружия за последний год во всех Соединенных Штатах был вызван пандемией COVID-19, а также сезоном споров и движением за расовую справедливость после смерти Джорджа Флойда.
Исследование Рутгерса показало, что 56 процентов покупателей, совершающих скачки, на протяжении всей жизни испытывали суицидальные мысли по сравнению с 32 процентами владельцев не огнестрельного оружия и 28 процентами владельцев другого огнестрельного оружия. За последний год 42 процента опрошенных покупателей сообщили о суицидальных мыслях по сравнению с 23 процентами владельцев не огнестрельного оружия и 18 процентами владельцев другого огнестрельного оружия. Кроме того, 20 процентов стремительно совершивших покупки людей сообщили о суицидальных мыслях в прошлом месяце по сравнению с 11 процентами владельцев не огнестрельного оружия и 7 процентами владельцев другого огнестрельного оружия. Почти 40 процентов этих покупателей хранят хотя бы одно огнестрельное оружие разблокированным.
Покупатели импульсного оружия чаще, чем другие владельцы огнестрельного оружия, использовали запорные устройства (36 процентов против 26 процентов), но реже хранили огнестрельное оружие разряженным в шкафу или ящике (22 процента против 30 процентов). Среди тех, кто покупает огнестрельное оружие впервые, реже, чем постоянные владельцы огнестрельного оружия, использовали сейфы для оружия (39 процентов против 52 процентов) или хранили заряженное огнестрельное оружие, спрятанное в шкафу или ящике (11 процентов против 18 процентов). Напротив, впервые владельцы огнестрельного оружия чаще использовали запорные устройства (42 процента против 29 процентов).
«Эти результаты подчеркивают, что люди, которые приняли решение стать владельцами огнестрельного оружия во время всплеска покупок, демонстрируют более высокий риск суицидальных мыслей, чем обычные владельцы огнестрельного оружия», - сказал ведущий автор Майкл Анестис, исполнительный директор Исследовательского центра огнестрельного оружия в Нью-Джерси в Рутгерсе и доцент Школы общественного здравоохранения Рутгерса. «Тот факт, что суицидальные мысли были особенно распространены среди покупателей, которые впервые стали обладателями огнестрельного оружия, является важным фактором, учитывая данные, демонстрирующие повышенный уровень самоубийств в течение нескольких месяцев после первого приобретения огнестрельного оружия».
Исследование демонстрирует необходимость внедрения политик и мер, повышающих безопасность покупателей огнестрельного оружия, таких как безопасное хранение огнестрельного оружия и временное хранение огнестрельного оружия вдали от дома во время стресса, а также политики, способствующие развитию различных форм защиты, таких как домашняя сигнализация.
«Этот подход необходимо дополнить практическими инструментами, такими как информация о различных вариантах безопасного хранения огнестрельного оружия, стимулы для розничных торговцев и потребителей к покупке безопасного оборудования для хранения и информация о том, где владельцы огнестрельного оружия могут законно и временно хранить огнестрельное оружие вне дома», - сообщает Anestis сказал. Он также призвал к совершенствованию законодательства о безопасном хранении, периодах ожидания и обязательной проверке суицидальных рисков при покупке огнестрельного оружия».