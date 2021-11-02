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Как лучше спать: совет диетолога о напитках - что и чем заменить?

10:00:3811/1/2021,ЭМИЛИ ХОДЖКИНА
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Апигенин содержится во многих растениях, включая ромашку, петрушку, сельдерей и сельдерей. Апигенин связывается с рецепторами мозга, которые, как считается, уменьшают беспокойство и помогают заснуть. 

Апигенин содержится во многих растениях, включая ромашку, петрушку, сельдерей и сельдерей. Фото: Pixabay

Сон может быть незаметным, иногда когда он вам больше всего нужен. Диетолог порекомендовал изменить то, что вы пьете, чтобы лучше спать. Диетолог Рози Миллен рассказала Express.co.uk о том, как лучше спать, и посоветовала отказаться от кофе.

Эксперт по здоровью сказал: «Откажитесь от кофеина! Он подавляет высвобождение мелатонина в головном мозге, который является гормоном, который заставляет нас заснуть. Замени его на ромашковый чай. Ромашковый чай содержит апигенин. Этот антиоксидант связывается с определенными рецепторами в вашем мозгу, которые могут способствовать сонливости и уменьшать бессонницу. По этой причине это очень успокаивает».

Апигенин содержится во многих растениях, включая ромашку, петрушку, сельдерей и сельдерей. Апигенин связывается с рецепторами мозга, которые, как считается, уменьшают беспокойство и помогают заснуть. Исследования показали, что жители домов престарелых и послеродовые женщины, которые плохо спали, улучшают качество сна, когда пьют ромашковый чай.

К другим подобным естественным средствам сна относятся корень валерианы и лаванда. Корень валерианы, как известно, использовался для снятия стресса и беспокойства, вызванных воздушными налетами во время Второй мировой войны.

Отказаться от кофеина не так просто, как просто отказаться от кофе.

Кофеин можно найти и в других источниках. Это включает:


  • Чай.
  • Газированные напитки.
  • Шоколад.
  • Энергетические напитки.
  • Некоторые болеутоляющие.

Советы по засыпанию

Другие советы по засыпанию:

  • Избегайте дневного сна.
  • Убедитесь, что в вашей спальне не слишком тепло.
  • Заниматься йогой.
  • Не ешьте слишком близко к спальне.
  • Попробуйте ароматерапию (с использованием лаванды, розы, мяты).
  • Запишите свои мысли перед сном.

Рози недавно обсуждала, как продлить жизнь с помощью диеты, перечисляя лучшие продукты для увеличения продолжительности жизни и здорового старения.

Рози Миллен, диетолог из Лондона, работающая с Bio-Kult , рекомендует: «Фрукты и овощи!»

Эксперт по питанию сказал: «Все они - источник питательных веществ, каждый из которых предлагает множество жизненно важных витаминов и минералов, необходимых организму для функционирования».

Рози призвала британцев, желающих поправить свое здоровье, «съесть радугу».

Она сказала: «Я всегда рекомендую есть восемь порций в общей сложности с упором на овощи».

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бессонницаАпигенинромашковый чай
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