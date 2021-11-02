Как лучше спать: совет диетолога о напитках - что и чем заменить?

Сон может быть незаметным, иногда когда он вам больше всего нужен. Диетолог порекомендовал изменить то, что вы пьете, чтобы лучше спать. Диетолог Рози Миллен рассказала Express.co.uk о том, как лучше спать, и посоветовала отказаться от кофе.
Эксперт по здоровью сказал: «Откажитесь от кофеина! Он подавляет высвобождение мелатонина в головном мозге, который является гормоном, который заставляет нас заснуть. Замени его на ромашковый чай. Ромашковый чай содержит апигенин. Этот антиоксидант связывается с определенными рецепторами в вашем мозгу, которые могут способствовать сонливости и уменьшать бессонницу. По этой причине это очень успокаивает».
Апигенин содержится во многих растениях, включая ромашку, петрушку, сельдерей и сельдерей. Апигенин связывается с рецепторами мозга, которые, как считается, уменьшают беспокойство и помогают заснуть. Исследования показали, что жители домов престарелых и послеродовые женщины, которые плохо спали, улучшают качество сна, когда пьют ромашковый чай.
К другим подобным естественным средствам сна относятся корень валерианы и лаванда. Корень валерианы, как известно, использовался для снятия стресса и беспокойства, вызванных воздушными налетами во время Второй мировой войны.
Отказаться от кофеина не так просто, как просто отказаться от кофе.
Кофеин можно найти и в других источниках. Это включает:
- Чай.
- Газированные напитки.
- Шоколад.
- Энергетические напитки.
- Некоторые болеутоляющие.
Советы по засыпаниюДругие советы по засыпанию:
- Избегайте дневного сна.
- Убедитесь, что в вашей спальне не слишком тепло.
- Заниматься йогой.
- Не ешьте слишком близко к спальне.
- Попробуйте ароматерапию (с использованием лаванды, розы, мяты).
- Запишите свои мысли перед сном.
Рози недавно обсуждала, как продлить жизнь с помощью диеты, перечисляя лучшие продукты для увеличения продолжительности жизни и здорового старения.
Рози Миллен, диетолог из Лондона, работающая с Bio-Kult , рекомендует: «Фрукты и овощи!»
Эксперт по питанию сказал: «Все они - источник питательных веществ, каждый из которых предлагает множество жизненно важных витаминов и минералов, необходимых организму для функционирования».
Рози призвала британцев, желающих поправить свое здоровье, «съесть радугу».
Она сказала: «Я всегда рекомендую есть восемь порций в общей сложности с упором на овощи».