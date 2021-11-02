Одиночество людей из-за карантина в пандемию коронавируса дало неожиданный эффект

Новое исследование показало, что время, проведенное в одиночестве во время пандемии, положительно сказалось на благополучии людей всех возрастов.
Исследование более 2000 подростков и взрослых, опубликованных в Frontiers в психологии сегодня, было установлено, что большинство людей испытали выгоды от одиночества в первые дни глобального COVID-19 пандемии.
Все возрастные группы испытали как положительные, так и отрицательные последствия одиночества. Однако исследователи обнаружили, что описания одиночества включают больше положительных эффектов, чем отрицательных. В среднем, когда участники находились в одиночестве, оценки благополучия составляли 5 из 7 для всех возрастов, включая подростков в возрасте 13–16 лет, пишет Medical Xpress.
Некоторые участники исследования говорили об ухудшении настроения или самочувствия, но большинство описывали свой опыт одиночества с точки зрения чувства, компетентности и автономности. 43% всех респондентов отметили, что уединение включает в себя действия и опыт компетентности - время, затрачиваемое на развитие навыков и действия, и это характерно для всех возрастов. Между тем автономия - связь с самим собой и уверенность в себе - была важной особенностью, особенно для взрослых, которые упоминали об этом в два раза чаще, чем участники-подростки.
Взрослые трудоспособного возраста зарегистрировали самый негативный опыт: большее количество участников отметили нарушение самочувствия (35,6% против 29,4% у подростков и 23,7% у пожилых людей ) и плохое настроение (44% против 27,8% у подростков и 24,5% у пожилых людей). Опыт отчуждения, или цена отсутствия общения с друзьями, был в два раза чаще среди подростков (примерно каждый седьмой, или 14,8%) по сравнению со взрослыми (7%), причем пожилые люди упоминали об этом наиболее редко (2,3%).
Доктор Нетта Вайнштейн, доцент психологии Университета Рединга и ведущий автор статьи, сказала:
«Наша статья показывает, что аспекты одиночества, положительный способ описания одиночества, признаются во всех возрастах как полезные для нашего благополучия.
«Принято считать, что подростки в целом пришли к выводу, что пандемия была негативным опытом, но в нашем исследовании мы видим, как компоненты одиночества могут быть положительными. В течение первых нескольких месяцев пандемии здесь, в Великобритании, мы видим, что это работает. взрослые на самом деле чаще всего упоминали аспекты ухудшения самочувствия и настроения, но даже они не так часто упоминаются, как более позитивный опыт одиночества.
«Мы провели исследование летом 2020 года, которое совпало с окончанием первого национального карантина в Великобритании. Мы знаем, что многие люди снова связались с хобби и интересами или все больше ценили природу во время прогулок и поездок на велосипеде в то время, и эти элементы того, что мы называем «самоопределенной мотивацией», когда мы выбираем проводить время в одиночестве для себя, по-видимому, является критическим аспектом позитивного благополучия.
«Наблюдение за тем, как взрослые трудоспособного возраста испытывают нарушение самочувствия и плохое настроение, на самом деле может быть связано с пандемией, снижающей нашу способность находить мирное уединение. Когда мы все приспособились к «новой норме», многие работающие взрослые обнаружили, что обычные моменты одиночества, будь то по дороге на работу или во время перерыва в работе, были нарушены. Даже для самых ярых экстравертов эти маленькие окна покоя показывают важную роль времени, проведенного в одиночестве, для нашего психического здоровья». Это также предполагает, что определенные переживания одиночества усваиваются или с возрастом ценится все больше и больше, что снижает влияние негативных элементов одиночества и в целом улучшает самочувствие. В равной степени это предполагает, что случайные выводы об одиночестве, основанные на возрасте и стадии жизни, не соответствуют реальности нашего нюансированного жизненного опыта ».
Результаты получены из серии углубленных интервью, в которых участники из Великобритании ответили на открытые вопросы о своем опыте одиночества. Команда исследователей закодировала ответы, чтобы найти общий опыт, и измерила количественные данные о двух аспектах благополучия, связанных с одиночеством, самоопределенной мотивацией (выбор проводить время в одиночестве) и мирным настроением.
Исследователи отмечают, что результаты были взяты из одной фазы пандемии COVID-19 летом 2020 года, и рекомендуют, чтобы последующие данные учитывали опыт одиночества в сложные периоды, такие как этот, а также более обычные периоды, когда ежедневное одиночество может выглядеть и ощущаться по-другому.