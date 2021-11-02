Как определить уровень стресса: он нормальный или стоит опасаться депрессии?

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(CNN) Стресс - обычное явление для большинства людей, но слишком много его может быть признаком более глубокой проблемы.
Стресс - это «нормальная реакция человека на все, что вызывает у человека физическое или эмоциональное напряжение», - сказала доктор Гейл Зальц, доцент кафедры психиатрии Нью-Йоркской пресвитерианской больницы в Нью-Йорке.
«Острый стресс, то есть стресс, возникающий в определенный момент в течение короткого периода времени, может быть полезен в этой конкретной ситуации», - сказала доктор Синтия Акрил, сертифицированный инструктор по обучению навыкам борьбы со стрессом.
Она сказала, что в данный момент у вас учащается пульс и дыхание. По ее словам, хронический стресс возникает после многократного срабатывания системы организма. По словам Акрилла, стресс сам по себе не плох, но он становится токсичным, когда не проходит после того, как стрессовая ситуация закончилась.
Когда стресс может быть чем-то большимОна отметила, что бывает трудно определить, когда стресс переходит в нечто более серьезное, например, тревогу или депрессию. «Если беспокойство навязчиво, помимо фактора стресса, то это беспокойство», - сказал Экрилл. «Если грусть - это настроение, которое нельзя изменить за пределы ситуации, это депрессия».
По словам Зальца, стресс сам по себе не является психическим заболеванием, но он может усугубить другие психические состояния, такие как депрессия и обсессивно-компульсивное расстройство.
По словам доктора Альфи Бреланд-Нобл, психолога и основателя проекта AAKOMA, молодежной некоммерческой организации по охране психического здоровья, это также может быть признаком общего тревожного расстройства, которое характеризуется как минимум шестимесячным чрезмерным беспокойством среди других симптомов.
Она добавила, что некоторые общие симптомы включают проблемы со сном, беспокойство и трудности с концентрацией внимания.
С другой стороны, если ваш стресс исчезнет после того, как ситуация закончится, и вы сможете работать на своем оптимальном уровне на работе и в школе, это может быть просто стресс, сказал Зальц.
Как обратиться за помощью
Если вы подозреваете, что у вас хронический стресс или другое психическое расстройство, Бреланд-Нобль посоветовал вам обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью. Прежде чем обратиться к специалисту по психическому здоровью, она порекомендовала поговорить с близким другом или членом семьи, чтобы узнать, заметили ли они что-нибудь в вас тоже.
Быстрые методы снятия стресса
По словам Бреланд-Ноубл, людям, испытывающим стресс, также может помочь медитация осознанности. Одно упражнение, которое она порекомендовала, включает в себя использование ваших пяти чувств, чтобы определить то, что вы видите, слышите, ощущаете на вкус, обоняние, осязание, а затем то, за что вы благодарны.
«Фокус, который требуется, чтобы перечислить каждую из этих вещей, часто бывает достаточным, чтобы отвлечь наши мысли от того, что нас напрягает, в настоящий момент», - сказала она. Некоторые люди могут снять стресс с помощью аэробных упражнений, сказал Сальц, например, тридцать минут активности, чтобы ускорить сердечный ритм.
По словам Акрилла, одной из самых старых и простых техник является упражнение на дыхание. «Положите руку на живот и посмотрите, сможете ли вы вдохнуть, чтобы диафрагма опустилась, а рука на животе поднялась», - объяснила она.
Когда вы замедляете дыхание и сосредотачиваетесь на себе, это посылает в ваш мозг сигнал, что с вами все в порядке, сказал Акрил.
По ее словам, в Интернете есть сотни других методов снятия стресса, но у большинства из них есть общее то, что они не позволяют вашему мозгу думать о прошлом или будущем и вместо этого помогают ему сосредоточиться на настоящем.