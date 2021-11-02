Какой сегодня церковный праздник 2 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Великомученика Артемия Антиохийского
Православные праздники 2 ноября 2021 года
Праведного отрока Артемия Веркольского
Народные праздники и приметыАртемьев день
По народному календарю сегодня отмечают Артемьев день – праздник атаманов и военачальников.
В этот день молятся святому Артемию об избавлении от случайной смерти, исцелении от грыжи.
В Артемьев день было принято квасить капусту, чинить заборы. Считалось, чем крепче забор, тем богаче будет урожай в следующем году.
По этому дню определяли будущий урожай. Если утром 2 ноября деревья покрывал иней, то ждали плохого урожая в следующем году.
В народе верили, что рожденный 2 ноября находится под защитой волчицы, и что он близок по духу лесным зверям и птицам.
Приметы:Затяжные западные ветры – к длительным осадкам.
Если в этот день первый снег выпал на сухую землю, а деревья не сбросили листья полностью – то снег скоро сойдет.
Пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит. Галки вечером собираются гурьбой и кричат – к хорошей погоде.
Если птицы на землю садятся – к вёдру, а если на крыши – к непогоде.
Снег выпал на сухую землю – скоро установится теплая погода.
Источник: my-calend.ru