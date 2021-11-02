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Какой сегодня церковный праздник 2 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:1911/1/2021
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В этот день молятся святому Артемию об избавлении от случайной смерти, исцелении от грыжи.

По народному календарю сегодня отмечают Артемьев день – праздник атаманов и военачальников. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 2 ноября 2021 года

Великомученика Артемия Антиохийского
Праведного отрока Артемия Веркольского

Народные праздники и приметы

Артемьев день
По народному календарю сегодня отмечают Артемьев день – праздник атаманов и военачальников.

В этот день молятся святому Артемию об избавлении от случайной смерти, исцелении от грыжи.

В Артемьев день было принято квасить капусту, чинить заборы. Считалось, чем крепче забор, тем богаче будет урожай в следующем году.

По этому дню определяли будущий урожай. Если утром 2 ноября деревья покрывал иней, то ждали плохого урожая в следующем году.

В народе верили, что рожденный 2 ноября находится под защитой волчицы, и что он близок по духу лесным зверям и птицам.

Приметы:

Затяжные западные ветры – к длительным осадкам.
Если в этот день первый снег выпал на сухую землю, а деревья не сбросили листья полностью – то снег скоро сойдет.
Пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит. Галки вечером собираются гурьбой и кричат – к хорошей погоде.
Если птицы на землю садятся – к вёдру, а если на крыши – к непогоде.
Снег выпал на сухую землю – скоро установится теплая погода.

Источник: my-calend.ru

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