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День матери 2021 в России: какого числа отмечают в ноябре

8:15:1611/1/2021
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Ежегодно в последнее воскресенье ноября россияне отмечают семейный, теплый праздник — День матери.

«Мама» — главное слово в жизни каждого человека. Фото: Pixabay.com
«Мама» — главное слово в жизни каждого человека. Фото: Pixabay.com

«Мама» — главный человек в жизни каждого ребенка и взрослого. Будучи детьми, мы зависим от мамы, просим ее совета и поддержки, вместе с ней радуемся своим успехам и переживаем неудачи. Крепкая связь между матерью и ребенком нерушима, как и мощное чувство любви, объединяющее их.
Ежегодно в России празднуется прекрасный праздник — День матери. В 2021 году он отмечается 28 ноября, в последнее воскресенье месяца.

День матери является относительно молодым праздником, однако он уже успел обрасти традициями. Например, у этого праздника есть свой собственный символ в виде незабудки — красивого цветка нежного голубого цвета. Кроме незабудки символом праздника является и плюшевый мишка с цветами в руках, символизирующий ласку, любовь и духовное родство между мамой и ребенком.

В честь праздника в каждом городе и населенном пункте России проходят тематические концерты, выставки и прочие культурные мероприятия. Особо ценится этот день в школах и детских садах, где дети посвящают мамам рисунки, стихи, поют песни и танцуют, делают подарки своими собственными руками. В некоторых школах и садах устраивают фотогалереи с семейными фотографиями с отдыха и просто совместно проведенного досуга, делятся веселыми и теплыми историями из путешествий и бытовых ситуаций.

Не забудьте поздравить своих мам и помните, что говорить о любви им нужно чаще одного раза в год.

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