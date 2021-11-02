День матери 2021 в России: какого числа отмечают в ноябре

«Мама» — главный человек в жизни каждого ребенка и взрослого. Будучи детьми, мы зависим от мамы, просим ее совета и поддержки, вместе с ней радуемся своим успехам и переживаем неудачи. Крепкая связь между матерью и ребенком нерушима, как и мощное чувство любви, объединяющее их.
Ежегодно в России празднуется прекрасный праздник — День матери. В 2021 году он отмечается 28 ноября, в последнее воскресенье месяца.
День матери является относительно молодым праздником, однако он уже успел обрасти традициями. Например, у этого праздника есть свой собственный символ в виде незабудки — красивого цветка нежного голубого цвета. Кроме незабудки символом праздника является и плюшевый мишка с цветами в руках, символизирующий ласку, любовь и духовное родство между мамой и ребенком.
В честь праздника в каждом городе и населенном пункте России проходят тематические концерты, выставки и прочие культурные мероприятия. Особо ценится этот день в школах и детских садах, где дети посвящают мамам рисунки, стихи, поют песни и танцуют, делают подарки своими собственными руками. В некоторых школах и садах устраивают фотогалереи с семейными фотографиями с отдыха и просто совместно проведенного досуга, делятся веселыми и теплыми историями из путешествий и бытовых ситуаций.
Не забудьте поздравить своих мам и помните, что говорить о любви им нужно чаще одного раза в год.