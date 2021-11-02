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6 ноября 2021 года - Дмитриевская Родительская суббота: Что нельзя и что нужно делать в этот день

4:30:0911/2/2021,София Мальцева
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В первую очередь, христиане молятся о своих родителях и родственниках.

После службы, обычно, посещают кладбище, чтобы убраться на могиле усопшего и помолиться за него. Фото: Pixabay.com

В ноябре на так много православных праздников, зато это подходящее время, чтобы подготовиться ко Дню Святого Николая и Рождеству.

При этом, ноябрь не остался совсем без церковных торжеств. В этом месяце отмечается Дмитриевская поминальная суббота, и выпадает она на 6 ноября.

В этот день в православных храмах почитают память Дмитрия Солунского, пострадавшего за веру во Христа. 8 сентября 1380 в Куликовской битве с татарами, войско Дмитрия Донского победило. В память о погибших воинах великий князь утвердил день поминовения в субботу, перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского. Так и возникла Дмитриевская суббота, ставшая поминальной. Хотя спустя время и потеряла свое первое значение – вспоминать только погибших солдат. День стал всеобщей родительской поминальной субботой.

В поминальный день души усопших именно сейчас нуждаются в молитвенной помощи, поэтому кто имеет возможность молиться за живых и усопших — должны это сделать в поминальный день.

В первую очередь, христиане молятся о своих родителях и родственниках. Поэтому и суббота, посвященная молитвенной памяти почивших, называется “родительской”. Таких родительских суббот в течение календарного года – шесть.

Чтобы вспомнить помянуть своего родного человека, люди приходят в храм для утренней службы, где подают записки о своих родственниках. После службы, обычно, посещают кладбище, чтобы убраться на могиле усопшего и помолиться за него.

Многие ошибочно начинают устраивать на могиле пикники, пить алкоголь или громко разговаривать и громко плакать —Церковь не одобряет такое поведение. Считается, что так можно нарушить покой усопшего или сделать его пребывание в другом мире хуже. Поэтому пить, ругаться и громко себя вести на кладбище нельзя. Также не следует оставлять там еду или алкоголь — это языческие традиции.

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