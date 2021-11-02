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Финикийский гороскоп на 2022 год для каждого по дню рождения в день недели

5:00:1011/2/2021,София Мальцева
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При этом они успели создать гороскоп, в котором нет никаких знаков зодиака, а только характеристики людей, родившихся в определенные периоды года, дни недели.

Родное название Финикии было Ханаан. Фото: Pixabay.com

Финикийцы жили в древности, на земле, которую называли Пурпурной. Родное название Финикии было Ханаан. Это место находилось на севере Ближнего Востока и включало прибрежные районы Сирии, Ливана и Израиля.

Но, спустя какое-то время, финикийцы были поглощены арабским населением, которое поселилось в Финикии в поздней античности. Таким образом, они ассимилировались с местным большинством населения. При этом они успели создать финикийский гороскоп, в котором нет никаких знаков зодиака, а только характеристики людей, родившихся в определенные периоды года, дни недели.

Понедельник

Такие люди ориентированы на семью - в кругу родственников и друзей они проявляют себя больше всего. Все, кто рождается в первый день недели-очень эмоциональные, ласковые и чувствительные. Также у них очень богатый внутренний мир. Они очень мечтательны - из них выходят замечательные писатели-фантасты. Они умеют приспосабливаться ко всему, но любят свой дом.

Вторник

Все, кто рождается в этот день недели-очень эмоциональны, открыты и отзывчивы. При этом они, по своей природе очень агрессивны и игривы. Всегда есть желание обогнать их. Природа сделала их очень смелыми, отважными, умными и активными.

Среда

Рожденные в среду оказывают особое влияние на планету Меркурий. Он в основном небольшого размера и тонкий, но подвижный на вид. У него маленькие, но красивые глаза. Он особенно любит своих родителей, братьев и сестер. Эти люди богаты талантами и обладают острым интеллектом. Хорошо известно, что люди могут влиять на других своими словами. Кроме того, когда они с кем-то спорят, то часто остаются в выигрыше.

Четверг

Рожденные в четверг очень умны и мужественны. Эти люди сталкиваются с любыми трудностями с большим мужеством и умом. Они очень хорошо себя ведут и склонны к состраданию. Благодаря чему у них очень много друзей. У таких людей особый интерес к религии, поэтому внутри у него есть уважение ко всем.

Пятница

Родившиеся в пятницу имеют светлое лицо, очень привлекательны. Им это очень нравится. Люди, рожденные в этот день, очень умны, терпимы, несколько эмоциональны и живы. Они всегда готов помочь другим.

Суббота

Люди, рожденные в субботу, никогда не отказываются от тяжелой работы - будь то умственная или физическая тяжелая работа, они подготовлены в обоих направлениях. Такие люди очень верны и преданны в своей любви, но они не проявляют любви. Возможно, именно по этой причине у них меньше любовных отношений.

Воскресенье

Они очень целенаправленны, а их энергия тонка, но очень сильная. Если на их пути нет преград, то такие люди покоряют мир. Они легко адаптируются, но могут подстраиваться под более сильную личность. И в этом положении они будут чувствовать себя очень комфортно.

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культурагороскоптрадицииастрологияфиникийцы
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