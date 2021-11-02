Финикийский гороскоп на 2022 год для каждого по дню рождения в день недели

Финикийцы жили в древности, на земле, которую называли Пурпурной. Родное название Финикии было Ханаан. Это место находилось на севере Ближнего Востока и включало прибрежные районы Сирии, Ливана и Израиля.
Но, спустя какое-то время, финикийцы были поглощены арабским населением, которое поселилось в Финикии в поздней античности. Таким образом, они ассимилировались с местным большинством населения. При этом они успели создать финикийский гороскоп, в котором нет никаких знаков зодиака, а только характеристики людей, родившихся в определенные периоды года, дни недели.