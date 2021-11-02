2 ноября в мире поминают всех усопших, особенно родных и близких – как это сделать правильно в День всех душ

2 ноября отмечается День всех душ. Этот день связан с католическим праздником Дня всех Святых, который отмечается 1 ноября. Традиционно занимаются строительством домашних алтарей в честь умерших, используют сахарные черепа, ноготки и любимые блюда с напитками усопших. Также в этот день люди приходят на кладбище, чтобы возложить цветы или зажечь свечи на могилах родственников. Иногда используют чайные свечи, по католической традиции, помогающие освободить души из Чистилища, в котором они задерживаются, чтобы освободиться от мелких грехов.
Главной традицией Дня мертвых является то, что семьи собираются, чтобы почтить и вспомнить своих близких, которых больше нет с ними. Этот день отмечается как священный день и радостное событие. На столы люди ставят много еды, цветов и приходят в гости, вспоминая родных.
Символы праздника
Общим символом праздника является череп. Его также называют калавера. Это не просто череп, а на него натянута маска, называемая калаками — разговорный термин для обозначения "скелета". Кроме того, продукты питания, такие как сахар или шоколадные черепа, на которых написано имя получателя на лбу. Сахарные черепа-это подарки, которые можно дарить как живым, так и мертвым.
Традиционно, во многих европейских странах, на могилы приносят игрушки, для умерших детей. А взрослым приносят бутылки текилы. Семьи также оставляют разные безделушки и любимые конфеты усопшего на могилах. Иногда приносят и оставляют подушки и одеяла, чтобы усопший отдохнул после длительного путешествия. В некоторых местах Мексики, семьи ночуют на могиле своего родственника. В некоторых местах люди устраивают пикник на могиле.