После инцидента с трупом у администрации Тимашевска возбудили уголовное дело

В Тимашевске прокуратура провела проверку после того, как местные жители привезли тело умершей женщины к мэрии города. По данному факту возбуждено уголовное дело о надругательстве над умершим.
– Сотрудниками прокуратуры была проведена проверка, в ходе которой возбуждено уголовное дело и вынесено предписание начальнику краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, пишет РИА НОВОСТИ со ссылкой на ведомство.
Сообщается, что владелец агенства ритуальных услуг получил документ от участкового и доставил в морг тело погибшей 1957 года рождения, для установки причин смерти. Там мужчине отказали, сообщив, что у них нерабочий день. На следующий день мужчина привез труп к зданию администрации города. Тогда тело было доставлено в морг одной из больниц Тимашевска.
Напомним, мужчина не мог осуществить похороны собственной матери, потому что с него потребовали семь тысяч рублей за то, чтобы доставить тело в морг. Тогда он решил привезти останки к зданию мэрии.